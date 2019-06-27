Son Dakika Haberleri: Kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklara umut oluyor
Son Dakika Güncel Haber

Kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklara umut oluyor

30 dakika önce

Şanlıurfa'da el sanatları kursuna katılan kadınların kağıt ve atık mutfak malzemelerinden yaptığı ürünlerin satışından elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi çocuklara destekte bulunuluyor.

Şanlıurfa'da el sanatları kursuna katılan kadınların kağıt ve atık mutfak malzemelerinden yaptığı ürünlerin satışından elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi çocuklara destekte bulunuluyor.
Haliliye Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursunda eğitim alan 20 kadın, kağıt rölyef ürünlerin yanı sıra atık mutfak malzemelerinden sepet, tespih kutusu, peçetelik ve süs eşyası yapıyor.
Ürünlerin satışından elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanıyor.
Kurs sorumlusu el sanatları öğretmeni Aynur Bakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların gelişimi ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.
Kurslarla kadınların zamanlarını çok iyi değerlendirme fırsatı bulduğunu belirten Bakırcı, ayrıca kursiyerlerin meslek sahibi olmasına ve aile bütçelerine katkıda bulunmasına yardımcı olduklarını ifade etti.
Kurslarla kadınların öz güven kazandığını anlatan Bakırcı, "Kursiyerlerimiz burada hem mesleki hem de el becerilerini çok iyi geliştiriyor." diye konuştu.
Kursiyerlerden Hülya Palalı da çalışma hayatına yaklaşık 10 yıl önce ara verdiğini ve çocuklarıyla ilgilendiğini belirtti.
Boş zamanını iyi değerlendirmeye çalıştığını ifade eden Palalı, "Belediyenin böyle imkanlar sunması çok iyi. Evde oturacağımıza buraya gelip faydalı işler yapıyoruz. Yaptığımız eserlerle hem ev ekonomisine hem de ihtiyaç sahiplerine faydamız oluyor." dedi.
Kursiyer Betül Avcıoğlu da elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklara umut oluyor
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza Kadın fotoğraflarını tek tıkla çıplak hale getiren korkunç uygulama herkesi şaşırttı! Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 18:52:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklara umut oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]