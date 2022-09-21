İran Başkonsolosluğu Önünde 'Mahsa Amini' Protestosu: "Mahsa'nın Katledilmesi Dinci Politikaların Sonucudur" - Son Dakika
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İran Başkonsolosluğu Önünde 'Mahsa Amini' Protestosu: "Mahsa'nın Katledilmesi Dinci Politikaların Sonucudur"

21.09.2022 16:51
İran Başkonsolosluğu Önünde 'Mahsa Amini' Protestosu: "Mahsa'nın Katledilmesi Dinci Politikaların Sonucudur"

Kadınlar, İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı için gözaltına alınmasının ardından şüpheli biçimde hayatını kaybeden Mahsa Amini için İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Aralarında İranlıların da bulunduğu kadınlar, Mahsa Amini’nin ölümünü saçlarını keserek protesto etti. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş, “Mahsa'nın katledilmesi, İran’da 43 yıldır süren dinci politikaların sonucudur. Kadınlara başörtüsü dayatılıyor. Sokaklarda adeta cadı avına çıkılıyor” dedi.

Kadınlar, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı için gözaltına alınmasının ardından şüpheli biçimde hayatını kaybeden Mahsa Amini için İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Aralarında İranlıların da bulunduğu kadınlar, Mahsa Amini'nin ölümünü saçlarını keserek protesto etti. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş, "Mahsa'nın katledilmesi, İran'da 43 yıldır süren dinci politikaların sonucudur. Kadınlara başörtüsü dayatılıyor. Sokaklarda adeta cadı avına çıkılıyor" dedi.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'nun çağrısıyla İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde bugün Mahsa Amini için eylem düzenlendi. Polis, eylem nedeniyle başkonsolosluk etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. Başkonsolosluk önünde bir araya gelen ve aralarında İranlıların da olduğu kadınlar, İran'daki rejim aleyhine sloganlar attı. Protestoya katılan İranlı bazı kadınlar, Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülkelerindeki kadınların başlattığı saç kesme protestosuna katılarak saçlarını kesti.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş, şunları söyledi:

"KIZ KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIKLARINI ÇOK İYİ ANLIYORUZ"

İran'daki kız kardeşlerimizin yaşadıklarını çok iyi anlıyoruz. Çok iyi anlıyoruz, çünkü bu topraklarda da aynısı var. Ahlak polisleri yok, irşad devriyeleri yok ama geceleri sokakta kıyafetinizi, sevgilinizle öpüşmenizi denetleyen bekçileri var.

"BU ÜLKE DE İRAN GİBİ DİKATATÖRLÜKLE YÖNETİLİYOR"

Maalesef bu ülke de İran gibi bir diktatörlükle yönetiliyor. ve biz, evet, bu ülkede birbirimize teşekkür ediyoruz. Bu ülkede diktatöre karşı direnen, gelecek güzel günlerini kurmak için her şeyi göze alıp mücadele eden halklara teşekkür ediyoruz. İran'da 'molla rejimine' karşı direnen halka teşekkür ediyoruz ve onların duygusunu içimizde hissediyoruz. Türkiye'deki devlete, iktidara da teşekkür etmiyoruz. Bizi katlediyor, bizi öldürüyor. Bizi kapatmaya çalışıyor.

"MAHSA'NIN KATİLİ MOLLA REJİMİDİR"

Mahsa'nın katili, dinci-faşist molla rejimidir. Mahsa'nın direnişi ve mücadelesi, biz kadınların da mücadelesidir. Günlerdir İran sokakları yanıyor. Günlerdir dünyanın her yerinde biz kadınların içi yanıyor; öfkesi, isyanı büyüyor. Bir kadın daha ona dayatılan sınırları reddettiği için devlet şiddetiyle öldürüldü. 22 yaşındaki Kürt kadın Mahsa Amini, İran'da molla rejimi tarafından yönetilen ve 'ahlak polisi' diye bilinen irşad devriyeleri tarafından başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle işkenceyle tutuklandı. Polis karakoluna götürülen Mahsa, hastaneye kaldırıldı. Oradan da ölüm haberi geldi.

"İRAN UZAĞIMIZDA DEĞİL, YANI BAŞIMIZDA"

Mahsa'nın katledilmesi, İran'da 43 yıldır süren dinci ve kadın düşmanı politikaların sonucudur. 1979'dan bu yana kadınlara başörtüsü dayatılıyor. Sokaklarda irşad devriyeleri adeta cadı avına çıkıyor. İran uzağımızda değil, yanı başımızda. İran uzağımızda değil."

NE OLMUŞTU

Mahsa Amini, örtünme kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi tarafından 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Karakolda kalp rahatsızlığı yaşadığı öne sürülen Amini, hastanede hayatını kaybetmişti. Bu nedenle Tahran'da başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar, dünyadan da yoğun destek görüyor.

YORUMLAR
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İran'da kadın devrimi! Protestocular irşat polisine saldırdı İran'da kadın devrimi! Protestocular irşat polisine saldırdı İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE 'MAHSA AMİNİ' PROTESTOSU İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE 'MAHSA AMİNİ' PROTESTOSU
Kaynak: ANKA

cadı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Başkonsolosluğu Önünde 'Mahsa Amini' Protestosu: 'Mahsa'nın Katledilmesi Dinci Politikaların Sonucudur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Başkonsolosluğu Önünde 'Mahsa Amini' Protestosu: "Mahsa'nın Katledilmesi Dinci Politikaların Sonucudur" - Son Dakika
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