Kadınlar İş Hayatına 1-0 Yenik Başlıyor" Dedi, Mimaride Dünya Birincisi Oldu

"Kadınlar iş hayatına 1-0 yenik başlıyor" dedi, mimaride dünya birincisi olduİSTANBUL, (DHA) 'ÖDÜLLÜ Mimar Feza Koca, BJK No: 1903 tasarım ödülünü alarak dünyada büyük ses getirdi.

"Kadınlar iş hayatına 1-0 yenik başlıyor" dedi, mimaride dünya birincisi oldu



İSTANBUL, (DHA) 'ÖDÜLLÜ Mimar Feza Koca, BJK No: 1903 tasarım ödülünü alarak dünyada büyük ses getirdi. Kadınların birden fazla alana bölündüğü için iş hayatında başarısız olabileceği önyargısına karşı çıkan Koca, 'Kadın olduğumuz için iş hayatına 1-0 yenik başlıyoruz. Ancak, kadınlar her şeye rağmen bunun üstesinden geliyor' dedi.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu Feza Koca, iş hayatına 1999 senesinde kurduğu Elips Tasarım Mimarlık ile başladı. Bu yolda onun için en önemli şey erkeklerin egemen olduğu sektörde kadın olarak güven kazanmak ve büyük başarılara imza atmak oldu. Zorlu bir yoldan geçti ancak yüzde 80'ini kadınların oluşturduğu bir ekiple konutlar, ofisler, karma kullanım alanları, spor tesisleri, okullar, alışveriş merkezleri olmak üzere binlerce metrekare iş yaptı. Başarısının sırrını 'kadınların bakış açısındaki detaycılık ve derinlik' olarak tanımlayan Mimar Feza Koca, sorumluluklarının kendini yıldırmadığını ifade etti.



'EVDE YEMEKLERİ KADINLAR YAPTIĞI HALDE EN BAŞARILI AŞÇILAR ERKEKLER'



Kadınların iş hayatına erkeklere göre 1-0 yenik başladığını ifade eden Mimar Feza Koca, şunları söyledi:



"Dünyada 'yıldız mimarlar' diye bir kavram var. Onlara baktığınız zaman çoğu erkektir. Aşçılıkta da olduğu gibi aslında en başarılı veya en çok tanınan kişilerin erkek olduğu görülür. Aslında evde yemekleri kadınlar yapıyor ama en ünlü aşçılar erkek. Kadınların kendi hayatlarında çok fazla sorumluğu olduğu için maalesef iş hayatında hak ettikleri başarıyı ve ünü çok yakalayamıyorlar. Çünkü erkekler kadar göz önünde olamıyorlar. Kadın mimarlar, kadın inşaat mühendisleri ya da diğer meslekler. Maalesef kadın olmanın bir dezavantajı var. Bir kadınsanız bir iş alacağınız zaman bir erkeğe göre 1-0 geriden başlıyorsunuz. Ama siz deneyimlerinizi anlattığınız zaman durum öyle olmuyor. Dolayısıyla çok kolay olmasa da keyifli bir meslek."



'DETAYCILIK İLE EMPATİ BİRLEŞİNCE TALEPLERİ DAHA İYİ KARŞILAYABİLİYORUZ'



Mimaride kadın bakışının çok önemli olduğuna dikkat çeken Koca, 'Kadın tasarımcı olmanın empati kurabilme anlamında avantajları oluyor. Kadın kullanıcılarla çalıştığınız zaman ya da bir konut projesi tasarladığınızda kendinizi onların yerine koyabiliyorsunuz. Sonuçta siz de bir tasarımcı haricinde bir eşsiniz, annesiniz veya evlatsınız. Bizim mesleğimizden kaynaklanan detaycılıkla empati birleşince kullanıcıların bazı isteklerini onlar söylemeden biz onlara önerebiliyoruz. Örneğin; bir alışveriş merkezi düşünün. Biz kadınlar makyaj yapmak için ıslak hacimleri kullanabiliyoruz. ve bir düzenek olması gerekiyor. En başından ışığın hangi açıdan geleceği gibi detaylar önemli. Işığın yüze yansımasının önemli olmasının yanı sıra çantanızı da koyabileceğiniz bir yer olmalı. Bunlar gibi çok önemli gibi görünmeyen ama kullanırken önem kazanan detayları projelerin başında öngörebiliyoruz. Bu anlamda kadın tasarımcı ve mimar olmanın deneyim de kazandıktan sonra bir avantaj olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



'KADINLARIN İŞ HAYATINDA KENDİLERİNİ DAHA FAZLA TANITMALARI GEREKİYOR'



Mimarlığı seçecek hemcinslerine tavsiyelerde bulunan Koca, 'Mimarlık mesleği için 'Tam kadınlara göre' derler ama aslında bu biraz tartışılır. Kolaylık açısından bakıp böyle deniliyor ama şantiye ortamı böyle değil. 1-0 yenik başlanan iş hayatında kendilerini daha fazla tanıtmaları gerekiyor. Resme biraz da genel bakabilmeleri lazım. Kadın olarak detaylara takılmaktan büyük resmi göremeyebiliyoruz. Duygusallık önemli ancak bazı kararları verirken duyguların dışına çıkmaları lazım. Kendilerine biraz dışardan bakabilmeleri gerekiyor. Çok şanslılar, çok çalışmalılar' ifadelerini kullandı.



1 YILDA 4 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN KADIN MİMAR



Geçtiğimiz yıl 22'ncisi düzenlenen dünyada inşaatın oscarları olarak nitelendirilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde (International Property Awards) tasarımını Mimar Feza Koca'nın yaptığı, BJK No: 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde 2 ödülün sahibi oldu. Öncesinde 25 Ekim'de Avrupa'da 'İç Alanda Karma Kullanım', 'İç Alanda En İyi Karma Kullanım' olmak üzere iki kategoride dereceleri toplayan proje, bu kategorilerde uluslararası alanda birinciliğe sahip oldu. Kışın karın altında, yazın sıcaklarında çalıştıkları binanın ödüle layık görülmesi Koca için büyük onur kaynağı.



Tesisi tasarlarken Beşiktaş'ın Efendi temasından yararlandığını aktaran Koca, 'Bu tesis, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ilk sosyal tesis projesiydi. Dolayısıyla daha önce yapılmamış bir konseptti. Başkan Fikret Orman'la beraberdik' dedi.



Mimar Koca, Türkiye'de yapacağı yeni projelerle dünyada daha fazla yarışarak Türkiye'nin adını dünyada daha çok duyurmak istediğini ve kadınların iş hayatında elde edebileceği başarıların oldukça dikkat çekici olabileceğini de sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı

Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek

İzmir'de Akıl Almaz Olay...kediden Bulaşan Parazit Gözlerini Kör Etti

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu