Kadınlar iş hayatındaki rollerini artırmak için toplandı

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından "İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen"Sosyal İçerme ve Çeşitlilik Çalıştayı" İzmir'de yapıldı. Çalıştaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların emeğinin ve düşüncesinin İzmir'e değer katmasını, vazgeçilmez bir görev olarak gördüklerini söyledi.

Kadınların emeği İzmir'e değer katacak

Kadınların emeğinin ve düşüncesinin, İzmir'e değer kattığını, belirten Başkan Soyer, "Bu temelde ilk adımlarımızdan biri toplu ulaşımdaki devrimdi. Belki de en zorlu meslekler arasında kabul edilen otobüs şoförlüğünün erkeklere has bir iş olduğu algısını yıktık. Büyükşehir otobüslerimizin direksiyonunda, eğitimini tamamlayıp sınavları başarıyla geçen 17 kadın otobüs şoförü var artık. Kısa zamanda bu sayının 30'u aşması ve ilerleyen süreçlerde çok daha yüksek bir sayıya ulaşması söz konusu. Bunun haricinde, Kadifekale'de Pagos Üretici Pazarı açarak Kadifekaleli kadınların, kıymetli emekleriyle ürettiği ürünleri, İzmirlilerle buluşturduk. Önümüzdeki dönemlerde, farklı ilçelerde yeni kadın üretici pazarlarımızı açacağız. Kadınlar bu pazarlarda, aracısı z bir biçimde doğrudan, emekleriyle yaptıkları ürünlerini satabiliyor. Böylece hem emeklerinin karşılığını alıyor ve iş yaşamına dahil oluyor, hem de İzmir'in ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor."

Kadınlar için projeler

Konuşmasından 24 saat önce, kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla, üç ayrı protokole imza attıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Bu protokoller çerçevesinde, İzmir'de şiddete maruz kalan kadınların Acil Yardım Hattı'nı aramaları konusundaki iletişim kampanyalarına destek vereceğiz. Bir diğer protokol ile inşaat mühendisliği alanında kadınları güçlendirmek üzere başlatılan "Beyaz Baretli Kadınlar Projesi"ne katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter de yaptığı konuşmada, "Irk, din, dil, siyasi görüş ve pek çok alanda artan eşitliğin en görünür halinin kadın erkek eşitliği olduğunu söyledi. Serter, "İzmirli iş kadınları olarak kadını rolünü artıracak çalışmalar yapıyoruz" dedi. AFAEMME Yönetim Kurulu Başkanı Maria Helena de Felipe ise Avrrupa ve Akdenizli iş kadınlarını bir araya getirerek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalıştaya katılan Almanya Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig da yaptığı konuşmada, "Kadınların durumu benim ülkemde mükemmel görünüyor ama değil. Mesela yönetici olarak daha az kadın var ve daha düşük ücretle çalışıyorlar. Umarım bu durum tüm dünyada değişir" dedi. Hırvatistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise "Cinsiyet eşitliği sürecine erkekleri de katmalıyız. İş yaşamında ve mecliste kadınlara daha çok yer verilmeli. Yasal düzenleme kadınları lehine olmalıdır. Kadınları iş yaşamına entegre etmeliyiz" şeklinde konuştu.