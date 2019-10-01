Son Dakika Haberleri: Kadınlar, iş hayatındaki rollerini artırmak için toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Kadınlar, iş hayatındaki rollerini artırmak için toplandı

52 dakika önce

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından düzenlenen İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen "Sosyal İçerme ve Çeşitlilik" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kadınlar, iş hayatındaki rollerini artırmak için toplandı, System.String[]

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından düzenlenen İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen "Sosyal İçerme ve Çeşitlilik" çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların emeğinin ve düşüncesinin İzmir'e değer katmasını, vazgeçilmez bir görev olarak gördüklerini söyledi.


"Sosyal İçerme ve Çeşitlilik" çalıştayı, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından düzenlenen İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi projesi kapsamında yapıldı. Kadınların emeğinin ve düşüncesinin İzmir'e değer kattığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu temelde ilk adımlardan birinin toplu ulaşımdaki devrim olduğunu belirtti.


Soyer, "Belki de en zorlu meslekler arasında kabul edilen otobüs şoförlüğünün erkeklere has bir iş olduğu algısını yıktık. Büyükşehir otobüslerimizin direksiyonunda, eğitimini tamamlayıp sınavları başarıyla geçen 17 kadın otobüs şoförü var artık. Kısa zamanda bu sayının 30'u aşması ve ilerleyen süreçlerde çok daha yüksek bir sayıya ulaşması söz konusu. Bunun haricinde, Kadifekale'de Pagos Üretici Pazarı açarak Kadifekaleli kadınların, kıymetli emekleriyle ürettiği ürünleri İzmirlilerle buluşturduk. Önümüzdeki dönemlerde, farklı ilçelerde yeni kadın üretici pazarlarımızı açacağız. Kadınlar bu pazarlarda, aracısız bir biçimde doğrudan, emekleriyle yaptıkları ürünlerini satabiliyor. Böylece hem emeklerinin karşılığını alıyor ve iş yaşamına dahil oluyor, hem de İzmir'in ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor" dedi.


"Kadınlar için projeler"


Konuşmasından 24 saat önce, kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla, üç ayrı protokole imza attıklarını söyleyen Soyer, "Bu protokoller çerçevesinde, İzmir'de şiddete maruz kalan kadınların Acil Yardım Hattını aramaları konusundaki iletişim kampanyalarına destek vereceğiz. Bir diğer protokol ile inşaat mühendisliği alanında kadınları güçlendirmek üzere başlatılan 'Beyaz Baretli Kadınlar Projesi'ne' katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.


İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter de yaptığı konuşmada; ırk, din, dil, siyasi görüş ve pek çok alanda artan eşitliğin en görünür halinin kadın erkek eşitliği olduğunu söyledi. Serter, "İzmirli iş kadınları olarak kadını rolünü artıracak çalışmalar yapıyoruz" dedi. Maria Helena de, Felipe ise Avrupa ve Akdenizli iş kadınlarını bir araya getirerek çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Çalıştaya katılan Almanya Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig, "Kadınların durumu benim ülkemde mükemmel görünüyor; ama değil. Yönetici olarak daha az kadın var ve daha düşük ücretle çalışıyorlar. Umarım bu durum tüm dünyada değişir" şeklinde aktardı.


Hırvatistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise şu ifadelere yer verdi:


"Cinsiyet eşitliği sürecine erkekleri de katmalıyız. İş yaşamında ve mecliste kadınlara daha çok yer verilmeli. Yasal düzenleme kadınları lehine olmalıdır. Kadınları iş yaşamına entegre etmeliyiz." - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis MHP Grup Başkanvekili Akçay: Af paketinin aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Bir gece ansızın gelebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar, iş hayatındaki rollerini artırmak için toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]