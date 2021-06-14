KADINLAR, İSTİHDAM GARANTİLİ KURSTA MOBİLYA ÜRETİM EĞİTİMİ ALIYOR - Son Dakika

BURSA'da, 'İnegöl Mobilyasında Kadın Eli' projesi kapsamında, genellikle erkek işçilerin üstlendiği mobilya döşemeciliğine kadınlar için kurs açıldı. İŞ-KUR destekli açılan kursa katılan 13 kadın kursiyere, mezuniyetlerinin ardından iş garantisi sunuluyor.

Mobilya sektöründeki faaliyetleri ile ön plana çıkan İnegöl'de, kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi amacıyla İnegöl Halk Eğitim Merkezi harekete geçti. 'İnegöl Mobilyasında Kadın Eli' adlı proje kapsamında, genellikle erkek işçilerin üstlendiği mobilya döşemeciliğine ilişkin kurs açıldı. İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde 3 ay boyunca eğitim görecek olan 13 kadın kursiyer, mezuniyetlerinin ardından İŞ-KUR desteğiyle yeni işlerine kavuşacak. İnegöl'ün mobilyanın başkenti olduğunu ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, 'Kurs bitince kadınlarımız 10 ile 17 bin lira arasında maaş imkanı elde edebilir' dedi.

İSTİHDAM GARANTİLİ

Kurs ile birlikte mobilya sanayindeki döşemeci eksikliğini de gidermeyi amaçladıklarını kaydeden Göktürk, 'İnegöl mobilyasına kadın elinin değmesi gerektiği noktasında fikir birliğine vardık ve kursumuzu açtık. Bu kursumuz istihdam garantili bir kurstur. Bu kursu bitiren kadın kursiyerlerimiz İnegöl'deki çeşitli firmalarda iş başı yapacak. İnegöl'de döşeme ustalarının aylık kazançlarının ortalama 10 bin ile 17 bin lira arasında olduğunu düşünürsek, kadınlar için bu rakamın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biz ülkemiz ekonomisine ve ilçemiz ekonomisine katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluluk duyuyoruz' dedi.

'KADININ YAPAMAYACAĞI İŞ YOK'

Kursiyerlerden Fatma Kurşunel ise, "Bizler İnegöl iş dünyasına katkı sunmak ve kadının gücünü her yerde olduğunu göstermek için buradayız. Böyle bir kurs açtığı için Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ederiz. Kadının yapamayacağı iş olmadığını göstermek için bütün arkadaşlarımız ile burada gayret sarf ediyoruz. Belgelerimizi buradan aldıktan sonra iş olanaklarımızın hazır olduğunu bildiğimiz için güvenle burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Döşeme işinin erkek işi olduğuna katılmıyorum kadınlar daha titiz olduğu için bu konuda daha başarılı olacağını düşünüyorum? diye konuştu.