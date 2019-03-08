Son Dakika Haberleri: Kadınlar İstiklal Caddesi'nde Buluştu

Kadınlar İstiklal Caddesi'nde Buluştu

1 saat önce

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla kadınlar, İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi.

Kadınlar İstiklal Caddesi'nde Buluştu, System.String[]
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla kadınlar, İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi.

Caddede yapılacağı duyurulan "Feminist Gece Yürüyüşü"ne katılmak isteyenler akşam saatlerinde Taksim'de toplanmaya başladı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, buraya gelenleri üst aramasından geçirdi.

İstiklal Caddesi'nde yapılmak istenen yürüyüşe polisin izin vermemesi üzerine, kadınlar Fransız Kültür Merkezi önünde toplandı.

Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar eşliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Etkinliğin ardından uyarılara rağmen dağılmayan bir gruba polis müdahalede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Polis, İstiklal Caddesi, Güncel
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