Kadınlar İzmir'de yarış pistine çıkacak
28.05.2021 12:12
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları'nda kadınlar da piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları'nda kadınlar da piste çıkacak. İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Yarış Pisti'nde 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda R25 Kadınlar Kupası da ilk kez yapılacak. Kadın yetenekleri pistlere taşımak ve motosiklet dünyasında kadın gücünü ortaya koymak için Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Dünya Supersport Şampiyonu ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Yamaha Motor Türkiye işbirliği ile düzenlenen R25 Kadınlar Kupası'nın ilki İzmir'de gerçekleşecek. Yarışta bu yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden milli kadın yarışçımız İlayda Yağmur Yılmaz da piste çıkacak. R25 Kadınlar Kupası, 30 Mayıs Pazar günü saat 11.15'te başlayacak. Ödül töreni saat 15.00'te yapılacak.
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