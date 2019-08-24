Son Dakika Haberleri: Kadınlar, kadın cinayetlerini sessiz yürüyüşle protesto etti
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Kadınlar, kadın cinayetlerini sessiz yürüyüşle protesto etti

38 dakika önce

Tunceli'de bir grup kadın, boşandığı eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve kadın cinayetleri için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kadınlar, kadın cinayetlerini sessiz yürüyüşle protesto etti, System.String[]

Tunceli'de bir grup kadın, boşandığı eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve kadın cinayetleri için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.


Tunceli'de Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup kadın üzerinde "Anne Lütfen Ölme, Emine Bulut" yazılı pankart açarak şehir merkezine kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.


Yürüyüşün ardından merkez Seyit Rıza Meydanı'nda kadınlar adına açıklama yapan Neriman Aydın ve Derya Kurt, başta Emine Bulut olmak üzere kadınlara yönelik öldürme ve şiddet olaylarını kınadıklarını ifade etti.


Kadınların artık ölüme ve şiddete maruz kalmamaları için gereken her türlü değişikliğin bir an önce hayata geçirilmesini isteyen kadınlara, meydanda bulunan diğer kadınlar da alkışlarla destek verdi. - TUNCELİ

Emine Bulut, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:13 Kaynak: İHA
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