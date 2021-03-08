İSTANBUL-KADINLAR 'KADINIM, GÜÇLÜYÜM' PANELİNDE BULUŞTU - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nin (AKMED) düzenlediği 'Kadınım, Güçlüyüm' konulu panel, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Kadın girişimciler, toplumda ve iş dünyasında, kadının güçlü yönlerini anlattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında; kadının her alanda güçlü olduğunu konu alan 'Kadınım, Güçlüyüm' paneli Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Monik İpekel moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, İş insanı Gülay Kamaz, Milliyet Cadde Genel Yayın Yönetmeni Lale Danışman, İç Mimar Naz Kamasak, Blogger- İş insanı Umay İğci, Gazeteci- İş insanı Özlem Yılmaz Küçük, Sunucu- Şef Nermin Gül, Yazar - Mutfak Şefi Yıldız Öz Samaha ve Toplum Gönüllüsü Enci Arslan katıldı.

Panelde, kadınların iş hayatında yaşadığı tecrübeler, zorluklar, aile hayatları, ev ekonomisi gibi konular ele alındı. Toplumun güçlü ve sağlıklı yetişebilmesi için kadınlara büyük sorumluluk düştüğü vurgulandı.

"KADINLARA İNSAN OLDUĞU İÇİN DEĞER VERİLMELİ"

Panele dinleyici olarak katılan Meryem Uğurlu, "Panel gayet güzeldi. Beni en çok Yeşiltepe Mahalle Muhtarı'nın hayatı etkiledi. Muhtarımız küçük yaşta annesiz ve babasız kalmış ve çok mücadele vermiş. En çok onun hikayesinde duygulandım" dedi.

"HİKAYESİNDEN ETKİLENDİM VE DUYGULANDIM"

Panele katılan Esra Bacik, "Kadına, cinsiyetinden daha önemlisi insan olduğu için ilk başta değer verilmesi gerekiyor. Kadın ve erkek diye cinsiyet ayrımcılığı yapılmasının hiç hoş bir düşünce değil. Her insana önce cinsiyetinden dolayı değil, insan olduğu için değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konuşmacılar hayatlarında kimden nasıl güç alarak ilerlediklerini anlattı. Her kadın güçlüdür yeterli ayakta durmayı bilsin" diye konuştu.