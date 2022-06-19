Kadınlar, kahkaha yogası ile coştu - Son Dakika
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Kadınlar, kahkaha yogası ile coştu

19.06.2022 10:11

Kadınlar, kahkaha yogası ile coştu İzmir'de bir grup kadın, kahkaha yogası eğitmeni aracılığı ile kahkaha yogası yaptı.

Kadınlar, kahkaha yogası ile coştu

İZMİR - İzmir'de bir grup kadın, kahkaha yogası eğitmeni aracılığı ile kahkaha yogası yaptı. Uzun süredir gülmediklerini belirten kadınlar, kahkaha yogası ile hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden arındı.

İzmir'de Çılgın Gülüşler Kahkaha Kulübünün kurucusu, Kahkaha Yogası Eğitmeni ve Mutluluk Bilimi Koçu Yeliz Günal, Gaziemir'de bir grup kadına kahkaha yogası eğitimi verdi. Eğitimlerde doğru nefes almayı öğrenen kadınlar, eğitmenin yönlendirmesiyle kahkaha atma egzersizleri yaptı. Kahkahaların yükseldiği etkinlikte kadınlar, uzun süredir böyle gülmediklerini ve kahkaha yogasının kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.

"Çocukluk neşesine geri götürüyor"

Eğitmen Yeliz Günal, "Kahkaha yogası, hiçbir nedeni olmadan attığımız kahkahaların gerçeğe dönüşmesi. Bugün bunu kadınlarımızla deneyimliyoruz. Kahkaha yogası, vücutta serotonin salgılıyor, bizi çocukluk neşemize geri götürüyor. Biz genelde çocuklarla ve yaşlılarla çalışıyoruz, kurumsal yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Özellikle çocuklar kahkaha yogasından sonra iletişim kurmakta büyük yol kat ediyor. Kahkaha yogası bilimsel bir tekniktir. Bu yüzden eğitmen tarafından yapılmalıdır. En az 4 seans kahkaha yogası yaptığımızda ciddi anlamda geri dönüşler alıyoruz. Beyin, gerçekle gerçek olmayanı anlayamadığı için yüzünüzdeki hafif bir tebessüm bile sizin gün içerisinde mutlu olmanıza yarıyor. Ben de kahkaha yogasına başlamadan önce arayış içerisindeydim ve çok üzgün bir dönemimdeydim. Bazı rahatsızlıklarla mücadele ediyordum. Kahkaha yogasını hayatıma soktuktan sonra bazı ilaçlarımı bıraktım, kilo verdim. Çocuklarımla iletişimim gelişti" dedi.

Mutluluk Kampı

Günal, 24-25-26 Haziran'da Seferihisar ilçesinde "Mutluluk Kampı" yapacaklarını belirterek "Mutluluk Kahkaha Akademisi Kurucusu Şengül Esendemir önderliğinde Mutluluk Kapımız olacak. Seferihisar Sığacık'ta diğer mutluluk bilimi koçu arkadaşlarımızla beraber kamp yapacağız. Mutluluk bir bilim ve bunun yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Kampa gelenler geldiklerinden çok farklı bir şekilde kamptan ayrılacak. Orada mutluluğun öğrenilebilir olduğunu aktaracağız" diye konuştu.

"Uzun süredir gülemiyordum"

Kahkaha yogası sırasında sık sık kahkaha atan ve kendilerine tutamayan kadınlar da etkinlik nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Zeynep Pak, "Kahkaha yogası çok güzel geçiyor. Gülmek çok iyi geldi. Kahkahamız bitmesin" derken, Raziye Yıldız da "Gülmemi tutamıyorum. Beynimize duş aldırdık, diyaframdan nefes aldık, çocuklar gibi neşelendik" ifadelerini kullandı. Melek Ay isimli kadın ise "İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım ve çok memnun kaldım. Uzun süredir gülmüyordum, hatta kahkaha atamıyordum. Şu anda kahkaha atıyorum, çok hoş" sözlerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Seferihisar, Gaziemir, Çocukluk, İzmir, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadınlar, kahkaha yogası ile coştu - Son Dakika

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