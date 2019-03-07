Son Dakika Haberleri: Kadınlar Kahvehanelere El Attı, Kalite Yükseldi

Kadınlar Kahvehanelere El Attı, Kalite Yükseldi

19 dakika önce

Manisa Kahveciler Odası, kadın üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar Kahvehanelere El Attı, Kalite Yükseldi, System.String[]
Manisa Kahveciler Odası, kadın üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bugün 100'e yakın kadın üyelerinin bulunduğunu kaydeden Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, "Kadınların işimize el atmasıyla kalitemiz yükseldi. Son 5 yılda çalışan kadın üyelerimizin sayısı yüzde 50 artmış durumda. Kendilerine mesleğimize değer kattıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Kahveciler Odası tarafından geleneksel hale getirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri başladı. Odaya kayıtlı kadın üyeleri iş yerlerinde ziyaret eden Oda Başkanı Mehmet Çetin ve yönetimi hem kadın üyelerine çiçek takdim etti hem de günlerini kutladı. Başkan Çetin ve oda yönetimi, eşiyle birlikte bir buçuk yıldır çay ocağı işleten Fatma Çiloğlu'nu iş yerinde ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek çiçek takdim ettiklerini kaydeden Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, "Kadınların işimize el atmasıyla kalitemiz yükseldi. Son 5 yılda çalışan kadın üyelerimizin sayısı yüzde 50 artmış durumda. Şu anda 70 olan kadın üyesi sayımız 100'e yaklaştı. Kendilerine mesleğimize değer kattıkları için teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu girişimleri daha fazla olur. Daha güzel işlere hep beraber imza atarız. Fatma hanımın nezdinde tüm çalışan kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlarım" diyerek Fatma Çiloğlu'nun biri üniversitede diğeri lisede olmak üzere 2 evladını okutmak için eşiyle birlikte çalışmasının da takdire şayan olduğunu belirtti.

Evde oturan kadınlara çalışın tavsiyesi

Eşi Mustafa Çiloğlu ile birlikte işlettikleri Muhabbet Çay Ocağında yaklaşık bir buçuk yıldır çalıştığını kaydeden 39 yaşındaki Fatma Çiloğlu da ziyaretlerinden dolayı Oda Başkanı Çetin ve yönetimine teşekkür etti. Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Çiloğlu, kahvehane veya çay ocaklarında çalışan pek kadın olmadığı için bu işe girmeye eşiyle birlikte karar verdiğini kaydederek, "Eşimle beraber bir buçuk yıldır çay ocağımızı işletiyoruz. Gayet memnunuz, işimize devam ediyoruz. herhangi bir zorluğu yok, hayatımızdan memnunuz. Herkes oldukça memnun. Özellikle kızlar da geliyor kadınlar da geliyor, erkeklerden de olumlu tepki alıyoruz. Her kesimden insanlar geliyor, bir sıkıntımız yok. Kadınlar çay ocağı olduğu için çekinip gelmiyorlardı ama şu anda bir kadının da çalıştığını görerek geliyorlar. Herkes memnun. Evde oturan çalışmayan kadınlara da tavsiye ederim" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:50 Kaynak: İHA

Manisa, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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