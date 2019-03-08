Son Dakika Haberleri: Kadınlar kalkınma hedefleri açısından büyük bir potansiyel

Kadınlar kalkınma hedefleri açısından büyük bir potansiyel

26 dakika önce

Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek, TSKB'de en önemli önceliğimiz. Tüm faaliyetlerimizi ve iş modelimizi bu eksende şekillendiriyoruz.

Kadınlar kalkınma hedefleri açısından büyük bir potansiyel, System.String[]
Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek, TSKB'de en önemli önceliğimiz. Tüm faaliyetlerimizi ve iş modelimizi bu eksende şekillendiriyoruz.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:05 

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Türkiye, Ekonomi
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