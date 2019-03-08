Kadınlar kalkınma hedefleri açısından büyük bir potansiyel
26 dakika önce
Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek, TSKB'de en önemli önceliğimiz. Tüm faaliyetlerimizi ve iş modelimizi bu eksende şekillendiriyoruz.
Türkiye
'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek, TSKB
'de en önemli önceliğimiz. Tüm faaliyetlerimizi ve iş modelimizi bu eksende şekillendiriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:05
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