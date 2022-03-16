Kadınlar katıldıkları kurslarda çiniciliğin inceliklerini öğreniyor - Son Dakika
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Kadınlar katıldıkları kurslarda çiniciliğin inceliklerini öğreniyor

16.03.2022 15:19
Kadınlar katıldıkları kurslarda çiniciliğin inceliklerini öğreniyor

Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde yaklaşık 5 yıldır devam eden çini sanatı kurslarında kadınlar, kendi çinilerini üretmeye devam ediyor.

Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde yaklaşık 5 yıldır devam eden çini sanatı kurslarında kadınlar, kendi çinilerini üretmeye devam ediyor.

Ev hanımından memuruna, öğrencisinden öğretmenine çeşitli meslek dallarında kadınlar çini sanatına ilgi gösteriyor. Uzun süre eğitim alarak kendi motiflerini çeşitli materyallere çini olarak aktaran kadınlar, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Kursa katılan 63 yaşında 2 torun sahibi Nuran Ersoy, gençlere örnek olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Çini sanatı sabır gerektiriyor. Çininin ham maddesi olan bisküvi dediğimiz malzememizle üretim yapıyoruz. Çininin ana renkleri mavi, lacivert ve kırmızıdır. Bizler de genelde bu renkler üzerine yapıyoruz." dedi.

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Tokat Belediyesi, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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