KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR - Son Dakika

KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR

07.03.2021 12:09

? KADINLAR savunma sporu Jiu Jitsu ile kendilerini korumayı öğreniyor.

? KADINLAR savunma sporu Jiu Jitsu ile kendilerini korumayı öğreniyor. Beşiktaş'ta özel bir eğitim merkezinde kadınlara farklı senaryolara uygun 20 teknik gösterildiğini belirten Eğitmen Zeynep Keskin, 'İlk ve tek kadınlara özel savunma programı .Bu program güç ve kuvvet kullanmadan, herhangi bir fiziksel özelliğin aranmadığı tüm kadınlar için uygun bir teknik dedi.

Beşiktaş'ta bulunan Amerika merkezli Türkiye ve İstanbul'daki tek okulu Gracie Jiu-Jitsu'da verilen eğitimde, özellikle kadınlar için güce ve kuvvete gerek kalmadan, odaklanarak kendini korumayı öğreten özel bir program öğretiliyor. Program için herhangi katılım şartı bulunmuyor. Boyunuz, kilonuz, fiziksel özellikleriniz fark etmeksizin isteyen herkes, güç kullanmadan kendini savunabilme programında eğitim alabiliyor.

'GÜÇ, KUVVET YOK TEKNİK VAR

Programın içeriği hakkında DHA'ya açıklamalarda bulunan Women Empowered Programı İstanbul Eğitmeni Zeynep Keskin, şunları söyledi Maalesef günümüzde cinsel saldırıların yüzde 75'i tanıdığımızı insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Kadınlar için savunma anlamında en iyi yöntem bu. Çünkü kadınlar için kendimizden daha güçlü ve kuvvetli bir saldırgana karşı güç ve kuvvet kullanmak, maalesef çok zor. Çare değil. Bu sebeple sertifikalı ilk ve tek kadınlara özel savunma programı Women Empowered İstanbul, aslında başlamak isteyenler için ideal bir tercih. Çünkü bizim bu program içerisinde 600'den fazla teknik var ve yapılan çalışmalar sonucunda kadınlara yönelik en yaygın kullanılan 20 saldırı bizim müfredatımızı oluşturuyor. Biz bunu 15 grup dersine böldük. Refleks geliştirme üzerine 2 tane de ayrı çalışma dersimiz var. Bütün tekniklerimiz, tekniğe zamanlamaya ve koza dayalı. Yani güç ve kuvvet kullanmadan herhangi bir fiziksel özelliğin aranmadığı tüm kadınlar için uygun bir teknik. Yaşınız da hiç fark etmiyor. O yüzden isteyen herkes kafasında soru işareti olan ya da çekincesi olan tüm kadınlar için ideal bir program. şeklinde konuştu.

HERHANGİ BİR KATILIM ŞARTI YOK, SAKATLANMA RİSKİ YOK

Katılmak için herhangi bir şart aranmadığını ifade eden Keskin, şöyle devam etti Güç yok. Güç ve kuvvete ihtiyaç duymuyorsunuz çünkü tekniklerde zaten size saldırı nasıl gelirse tam olarak hangi hareketleri uygulayacağınızı bildiğiniz için o şekilde saldırganı kilitliyorsunuz. O yüzden herhangi bir kuvvet uygulamaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten baktığınız zaman da daha iri bir saldırgana karşı bir kadının kuvvet kullanması ne kadar geçerli olabilir ki Sizi güvenli alana taşımak için yeterli olamaz. O yüzden tekniğe tamamen güveniyoruz programımızda. Aynı boyutlarda bile olsanız, sizden daha kuvvetli biri olacak karşınızda en iyi senaryoda. Bizim burada yaptığımız şeyler, teknikler bu işin psikolojik boyutunu da içeriyor. Herkes katılabilir. Daha öncesinde bir savunma sporu ya da dövüş sporuyla ilgilenip ilgilenmemeleri hiç önemli değil. Yapmamış olabilirler. Herhangi bir özellik aramıyoruz. Herhangi bir yaş aralığımız yok. Sakatlanma riskiniz yok. O yüzden isteyen herkes 13-14 yaş itibari ile gelip bizimle irtibata geçebilirler.

KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR

Zeynep Keskin, Jiu Jitsu, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı         
21:04
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei