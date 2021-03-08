KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR - Son Dakika

KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR

08.03.2021 08:17

? KADINLAR savunma sporu Jiu Jitsu ile kendilerini korumayı öğreniyor.

? KADINLAR savunma sporu Jiu Jitsu ile kendilerini korumayı öğreniyor. Beşiktaş'ta özel bir eğitim merkezinde kadınlara farklı senaryolara uygun 20 teknik gösterildiğini belirten Eğitmen Zeynep Keskin, 'İlk ve tek kadınlara özel savunma programı .Bu program güç ve kuvvet kullanmadan, herhangi bir fiziksel özelliğin aranmadığı tüm kadınlar için uygun bir teknik dedi.

Beşiktaş'ta bulunan Amerika merkezli Türkiye ve İstanbul'daki tek okulu Gracie Jiu-Jitsu'da verilen eğitimde, özellikle kadınlar için güce ve kuvvete gerek kalmadan, odaklanarak kendini korumayı öğreten özel bir program öğretiliyor. Program için herhangi katılım şartı bulunmuyor. Boyunuz, kilonuz, fiziksel özellikleriniz fark etmeksizin isteyen herkes, güç kullanmadan kendini savunabilme programında eğitim alabiliyor.

'GÜÇ, KUVVET YOK TEKNİK VAR

Programın içeriği hakkında DHA'ya açıklamalarda bulunan Women Empowered Programı İstanbul Eğitmeni Zeynep Keskin, şunları söyledi Maalesef günümüzde cinsel saldırıların yüzde 75'i tanıdığımızı insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Kadınlar için savunma anlamında en iyi yöntem bu. Çünkü kadınlar için kendimizden daha güçlü ve kuvvetli bir saldırgana karşı güç ve kuvvet kullanmak, maalesef çok zor. Çare değil. Bu sebeple sertifikalı ilk ve tek kadınlara özel savunma programı Women Empowered İstanbul, aslında başlamak isteyenler için ideal bir tercih. Çünkü bizim bu program içerisinde 600'den fazla teknik var ve yapılan çalışmalar sonucunda kadınlara yönelik en yaygın kullanılan 20 saldırı bizim müfredatımızı oluşturuyor. Biz bunu 15 grup dersine böldük. Refleks geliştirme üzerine 2 tane de ayrı çalışma dersimiz var. Bütün tekniklerimiz, tekniğe zamanlamaya ve koza dayalı. Yani güç ve kuvvet kullanmadan herhangi bir fiziksel özelliğin aranmadığı tüm kadınlar için uygun bir teknik. Yaşınız da hiç fark etmiyor. O yüzden isteyen herkes kafasında soru işareti olan ya da çekincesi olan tüm kadınlar için ideal bir program. şeklinde konuştu.

HERHANGİ BİR KATILIM ŞARTI YOK, SAKATLANMA RİSKİ YOK

Katılmak için herhangi bir şart aranmadığını ifade eden Keskin, şöyle devam etti Güç yok. Güç ve kuvvete ihtiyaç duymuyorsunuz çünkü tekniklerde zaten size saldırı nasıl gelirse tam olarak hangi hareketleri uygulayacağınızı bildiğiniz için o şekilde saldırganı kilitliyorsunuz. O yüzden herhangi bir kuvvet uygulamaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten baktığınız zaman da daha iri bir saldırgana karşı bir kadının kuvvet kullanması ne kadar geçerli olabilir ki Sizi güvenli alana taşımak için yeterli olamaz. O yüzden tekniğe tamamen güveniyoruz programımızda. Aynı boyutlarda bile olsanız, sizden daha kuvvetli biri olacak karşınızda en iyi senaryoda. Bizim burada yaptığımız şeyler, teknikler bu işin psikolojik boyutunu da içeriyor. Herkes katılabilir. Daha öncesinde bir savunma sporu ya da dövüş sporuyla ilgilenip ilgilenmemeleri hiç önemli değil. Yapmamış olabilirler. Herhangi bir özellik aramıyoruz. Herhangi bir yaş aralığımız yok. Sakatlanma riskiniz yok. O yüzden isteyen herkes 13-14 yaş itibari ile gelip bizimle irtibata geçebilirler.

KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR
KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR

Zeynep Keskin, Jiu Jitsu, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLAR KENDİLERİNİ GÜCE DAYANMAYAN BU SPORLA KORUYOR... 13-14 YAŞ İTİBARİYLE HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR - Son Dakika


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