Kadınlar kendilerini korusun diye ücretsiz boks eğitimi veriyor

Hatay'da bir boks eğitmeni, kadınların şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz boks eğitimi veriyor.



Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir boks kulübünde, kadınlar, şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaştıklarında kendilerini savunabilmek için boks öğreniyor. Kulüpte bulunan eğitmenler, Tekebaşı Boks Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sezer Gümüş öncülüğünde kadınlara ücretsiz boks eğitimi veriyor.



"Farkındalık oluşturmak istedik"



Son dönemlerde yaşanan kadına şiddet olayları sonrası farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden Tekebaşı Boks Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sezer Gümüş, boks eğitimi almak isteyen kadınları kulübe beklediklerini söyledi. Gümüş, "2010 yılından bu yana Hatay ilimizin Samandağ ilçesinde boks eğitimi veriyoruz. Son zamanlarda kadına şiddet olaylarının vahşet denecek boyutta olması ne yazık ki hepimiz üzmüştür. Bu tür olaylar vicdan sahibi insanlarımızı da üzmüştür. Biz de bu anlamda farkındalık oluşturmak için kadınlarımıza 2 aylık ücretsiz temel boks eğitimi verme kararı aldık. Bu anlamda kadınlarımızı, bu eğitimi merak eden ve almak isteyenleri bütün ilçe spor salonumuza bekliyoruz" dedi.



"Kadınların kendini savunmak için bu sporlara ihtiyacı var"



Tekebaşı Boks Kulübü'nde boks eğitimi alan İdil Kayıkçı, kadınların olumsuz durumlarda ani refleks ve kendini korumaları için savunma sporlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kayıkçı, "Kadınların anlık refleks olarak kendini savunabilmesi için bu tarz savunma sporu salonlarına ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da bu boks grubu ve hocamız bize çok iyi şeyler kattı" dedi. - HATAY