Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş eğitimi alıyor - Son Dakika

Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş eğitimi alıyor

Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş eğitimi alıyor Sivas'ta bir yardım grubunun başkanı ve antrenör arkadaşı, kadınlara kendilerini savunmaları için gönüllü olarak yakın savunma dersi veriyor Sivas'ta bir yardım grubunun başkanı ve antrenör arkadaşı, kadınlara kendilerini...

Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş eğitimi alıyor

Sivas'ta bir yardım grubunun başkanı ve antrenör arkadaşı, kadınlara kendilerini savunmaları için gönüllü olarak yakın savunma dersi veriyor

SİVAS - Sivas'ta bir yardım grubunun başkanı ve antrenör arkadaşı, kadınlara kendilerini savunmaları için gönüllü olarak yakın savunma dersi veriyor.

Kadına yönelik yapılan şiddet her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de son 10 yılda en fazla kadın cinayeti işlenin yıl oldu. 2020 yılının ilk 3 ayında ise toplam 78 kadın öldürüldü. Öte yandan erkeklerden şiddet gördüğünü ileri süren ve gerekli mercilerden yardım isteyen kadın sayısında da ciddi bir artış olduğu gözlemlendi.

Sivas'ta faaliyet gösteren 'Bir Elde Sen Uzat' yardım grubunun Başkanlığını yapan Mehmet Sülün ise kadınlara yakın savunma dersleri veriyor. Sülün'e Kick boks ve Muaythai Antrenörü Ekrem Aris eşlik ediyor. Aynı zamanda Milli takım Antrenörlüğü yapan Aris, savunma dersi almak isteyen kadınlara kendisine ait spor salonunu tahsis ediyor. Sülün ve Aris, gönüllü olarak haftada bir buçuk saat kadınlara savunma eğitimi veriyor.

Kadınlar sokakta kendilerini rahatça koruyabilecekler

Kick boks ve Muaythai Antrenörü Ekrem Aris, kadınların alacağı tekniklerle kendilerini rahatça koruyabileceklerini belirterek, "Burada ki amacımız son dönemlerde kadına yönelik artan şiddet olaylarına karşı. Başkanımızla her hafta 1- 1 buçuk saat kadınlara yakın savunma dersleri vermeye karar aldık. Kadınlarımız ve kızlarımız alacağı tekniklerle inşallah kendilerini sokakta çok rahat bir şekilde koruyabilecekler" dedi. Mehmet Sülün ise kadınlara öğrettikleri bu sporda kendilerini nasıl koruyabileceklerini, saldırı anında nasıl tepki verebileceklerin ve nasıl etkisiz hale getirebileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

Kulüp üyelerinden Ayfer Demirel, "Her kadının, her çocuğun yani herkesin kendisini korumak adına en az 2-3 hareket bilmesi gerektiğini ve olayların saniyelik yaşandığını asla unutmamalıyız" diye konuştu.

Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş eğitimi alıyor

Sülün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 03:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş eğitimi alıyor - Son Dakika
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