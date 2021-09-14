Kadınlar kış mesaisinde, elleriyle tek tek kesiyorlar - Son Dakika

Kadınların kış ayları için hazırlamaya başladıkları erişte, sübüra, mantı gibi hamur işleri, ilk günkü tazeliğiyle kış aylarında sofralarda yerini alacak.

Sonbahar mevsimin gelmesiyle birlikte ev hanımları salça, kurutmalık, konserve, turşu, hamur işi gibi kışlık gıdaların yapımına başladı. Evlerde doğal olarak yapılan gıdalar kış aylarında ilk gün ki gibi tazeliğiyle tüketiliyor. Sivas'ta ise kadınlar bir araya gelerek mantı, erişte, sübüra gibi hamur işlerini kış için hazırlıyor. Yapımı bir hayli zor olan ve bıçak yardımıyla tek tek kesilen hamurlar daha sonra kurutularak paketleniyor. Kesilen hamurlardan yapılan çorbalar ve yemekler ise adeta damak çatlatıyor.

"Çok vaktimizi alıyor"

Kış hazırlığı yapan Ayla Kocabeyoğlu, "Şuan kış hazırlıkları yapıyoruz. Hamurları kesiyoruz, tarhana yapıyoruz, marmelat yapıyoruz. Yumurta eriştesi, kavurma eriştesi, sübüra, bacaklı çorbalık, üçgen hamur kesiyoruz. Kuskus yapıyoruz. Kavurma eriştesini unu, tuz, sübüra olarak yoğuruyoruz. Aslında biz birkaç tanede yumurta kırıyoruz daha güzel oluyor. Yoğuruyoruz dinlendiriyoruz biraz. Açıyoruz kesiyoruz biraz kurutuyoruz ve fırına gönderiyoruz biraz kavrulması için. Kavruluyor, geliyor paketliyoruz. Biz elde yapıyoruz makine kullanmıyoruz. Zahmetli tabi ki yorucu. Biz 9 arkadaşız hep birlikte yardımlaşarak birimiz açıyoruz birimiz kesiyoruz. Birimiz hamuru yoğuruyoruz. İmece usulü yardımlaşarak yapıyoruz yani. Çok vaktimizi alıyor. Yaptığımız erişteye bağlı. Bir torba undan yaparsak akşama kadar yapıyoruz" dedi.

"Tek başına yapılacak bir iş değil"

Hüsne Demir ise "Hamurunu biraz makinamızda katıyoruz tekrar hasıl yapıyoruz elimizde. Ondan sonra tek tek açıyoruz. Sonra arkadaşlarla tek tek bıçaklarla kesiyoruz. Çok zahmetli tabi ki. Hiç kimse demesin ki kolay değil. 1 günümüzü alıyor mesela sübüra çok zahmetli, küçük küçük kesiyoruz. Ondan sonra bacaklı çorbalık yapıyoruz. Bacaklı çorba da zahmetli hepsi zahmetli. Onları elimizde bıçakla tek tek kesiyoruz. Kesinlikle tek başına yapılacak bir iş değil" ifadelerini kullandı. - SİVAS