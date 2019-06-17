Son Dakika Haberleri: Kadınlar kooperatif çatısında örgütlenecek
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Kadınlar kooperatif çatısında örgütlenecek

19 dakika önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınları kooperatif çatısı altında örgütleyeceklerini ve üretilen ürünlere satın alma garantisi vererek, pazarlama konusunda yardımcı olacaklarını müjdeledi.

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınları kooperatif çatısı altında örgütleyeceklerini ve üretilen ürünlere satın alma garantisi vererek, pazarlama konusunda yardımcı olacaklarını müjdeledi. İhracat olanaklarını da araştıracaklarını belirten Başkan Çetin, "Özellikle narenciye şekerlemeleri ve Karaisalı biberi salçası üzerinde duruyoruz. Kadınlarımızı ekonomik anlamda güçlendireceğiz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü'ndeki kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan serginin açılışını yaptı.

Kadınların 29 dalda kurs görüp, hem hobilerine zaman ayırdığı hem de meslek sahibi olduğu, Atatürk Kadın Yaşam Köyü'ndeki serginin açılışında konuşan Başkan Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nün en çok önem verdiği projelerden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Çetin, 5 yıllık ilk dönemde Türkiye'ye örnek olan projeler hayata geçirdiklerini kaydederek, "Türkiye'de en fazla kreşe sahip olan belediyeyiz. Tam 7 semt kreşi açtık. Bu alanda da, Türkiye'ye örnek olduk. Artık tüm belediye başkanları kreş vaadinde bulunuyor. 13 emekli dinlenme evi, 4 kadın sohbet ve dayanışma evi hizmete açtık. Bu projelerimiz artık siyasi partilerin programına girdi. Temalı park kavramıyla Adana'yı biz tanıştırdık" diye konuştu.

İşsizliğin çözümü daha çok üretmek

Bütün bu projeler içinde Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nün çok istisnai bir proje olduğunu belirten Başkan Çetin, "Buraya geldiğimde huzur buluyorum" ifadesini kullandı.

Başkan Çetin, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız burada, hem hobilerine zaman ayırıyor, hem de meslek sahibi oluyor. En büyük sorun işsizlik. Bunu önlemenin yolu da üretimden geçiyor. Üretim olmazsa, işsizlik azalmaz. Bunun için kadınlarımızın üretime katılmasına büyük önem veriyoruz. Kadınlarımızı bir kooperatif çatısı altında örgütleyeceğiz. Öncelikle, narenciye şekerlemeleri ve Karaisalı biberi salçası ile ilgili marka oluşturacağız. Bunlara satın alma garantisi vereceğiz ve pazarlayacağız. Hatta ihracat olanaklarını da araştıracağız."

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından serginin açılışını gerçekleştirdi ve ardından sergiyi gezdi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:29 Kaynak: İHA
Çukurova, Soner Çetin, Güncel
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