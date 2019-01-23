Kadınlar Kooperatif Kurdu, Projeleri Türkiye'de İlk 50'ye Girdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2015 yılında, 44 kadının bir araya gelerek kurduğu Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin projesi İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan, 'En Başarılı Proje Yarışması'nda ilk 50'ye girdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2015 yılında, 44 kadının bir araya gelerek kurduğu Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin projesi İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan, 'En Başarılı Proje Yarışması'nda ilk 50'ye girdi. Türkiye genelinde 1200 projenin değerlendirildiği yarışmada seçilen projeler önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek organizasyonda sergilenecek.



Kooperatif kapsamında kadınlar sezona bağlı tarımsal ürünler, yöresel bir yemek olan sinor, erişte ve mevsimlik meyve reçelleri, marmelat, meyve suyu, sos, salça, pekmez üretiyor.



Oylat bölgesindeki 6 kırsal mahallede ikamet eden 44 kadının bir araya gelerek kurduğu ve şu an 180 kadın üyesi bulunan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin projesi 1200 proje arasında ilk 50'ye girdi.



'PROJENİN MALİYETİ 900 BİN TÜRK LİRASI'



İnegöl Kaymakamlığı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen kooperatifin İnegöl'e bağlı Saadet, Bahçekaya, Mesruriye, Hamamlı, Hilmiye ve Gündüzlü mahallelerinden 180 kadın üyesi bulunuyor. S.S. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başarılı çalışmaları olduğunu ve bunun da yetkililerinin dikkatini çektiğini belirten S.S. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz, "2 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Standartları koruma adına tesislerimizde geleneksel usüllerde tamamen organik katkı maddesiz ve ilçe tarımın izni ve denetimiyle sezona bağlı ürünler, sinor, erişte ve mevsimlik meyve reçelleri, marmelat, meyve suyu, sos, salça ve pekmez üretiyoruz. Bunların üretimi üye kadınlarımız tarafından sağlıklı ortamda yapılmaktadır. 900 bin Türk Lira maliyetli projemizin gerçekleşmesi aşamasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ve Eski Kaymakamımız Ali Akçan'ın katkıları çok. Şu anda görevde bulunan belediye başkanımız ve yeni kaymakamımız da bu örnek projeye sahip çıkarak destekliyorlar. İşletmemizin daha verimli olabilmesi için ilave projeler geliştiriyoruz ve bu çalışmaları da bir an evvel hayata geçirmek istiyoruz. Kooperatifimize ait imalathane, köy lokantası ve satış büfesinde kooperatife üye kadınlar istihdam edilmektedir" dedi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA SERGİLENECEK



Oylat Çiftliği Markaları'nın tescilli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Örnek projemizin biraz daha tanıtılmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak organizasyonda, seçilen 50 proje, bakanlıkta sergilenecek ve tanıtılacak olması kooperatif olarak bizi ve yöre halkımızı sevindiriyor" ifadelerini kullandı.



- Bursa

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