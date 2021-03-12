'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor' - Son Dakika

'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor'

12.03.2021 07:45
'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor', System.String[]

Doç. Dr. Julide Ergil, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, DSÖ'nün açıklamasını hatırlatarak, kadın ve erkek kıyaslandığında yüzde 63 oranında erkeklerin daha çok koronavirüse bağlı yoğun bakıma yatışı ve buna bağlı komplikasyonlara maruz kaldığını belirtti.

Doç. Dr. Julide Ergil, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, DSÖ'nün açıklamasını hatırlatarak, kadın ve erkek kıyaslandığında yüzde 63 oranında erkeklerin daha çok koronavirüse bağlı yoğun bakıma yatışı ve buna bağlı komplikasyonlara maruz kaldığını belirtti. Ergil, kendi deneyimlerinde de erkeklerin daha çok yoğun bakım ihtiyacı olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Bunun birçok nedeni olabilir. Korunma yöntemlerinin cinsiyetlere göre daha değişik olabileceği tartışılıyor aslında bütün dünyada. Aslında kadınların bağışıklık sistemi erkeklere göre biraz daha aktif. Bundan dolayı kadınların bu tür enfekte olaylara karşı daha fazla korunduğu ile ilgili bir takım araştırmalar yıllardır yapılıyor. Bunun aynı şekilde koronavirüs salgınında da rol almış olabileceği söyleniyor. Ayrıca koronavirüs 'vasküler' yatak dediğimiz damar yolunu tutan bir hastalık. Erkeklerde de kalp-damar hastalıkları daha sıklıkta. Bunun da belli başlı genetik etkenleri var. Bir takım kullanılan sigara ya da alkol gibi maddeler de etken olabilir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde erkeklerin daha çok kardiyovasküler hastalık riski var. Koronavirüs de bu alanları daha çok tutuyor" diye konuştu.

'KADIN HASTALARIMIZ VİRÜSÜ DAHA ÇOK CİDDİYE ALIYOR'

Ergil, koronavirüs salgınından korunmada sosyokültürel bir takım farklılıklar olabileceğini belirterek, "Mesela sosyokültürel farklılık olarak ele aldığımızda erkeklerin aslında hastalığa yaklaşımı değişik. Erkeklerin güçlü bir imajları var. ve hastalıklara, kronik rahatsızlıklara ve özellikle bu tür korkutucu durumlara yaklaşırken aslında belki de biraz daha umursamaz davranıyorlar. Yapılan araştırmalar ve bizlerin deneyimlerinden çıkarak söylüyorum ki kadınlara bir şey söylendiğinde, kadın hastalarımıza bir hastalıkla ilgili 'ilaç kullanın', 'maske kullanın', 'mesafeye dikkat edin' ya da herhangi bir başka konuda uyarı yapıldığında kadınlar aslında bu işi daha ciddiye alıyorlar. Ama erkeklerin ise bu konuları daha az ciddiye aldığına dair sosyokültürel farklılıklardan bahsediliyor dünya genelinde yapılan araştırmalarda" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR HASTALIĞI KABUL EDİYOR'

Ergil, hastalık durumunda kadınların erkeklerden daha çok doktora gittiğini ifade ederek, "Hastalık semptomları çıktığından itibaren kadınlar daha sık doktora başvururken erkeklerin biraz daha geç doktora başvurduğu belirtiliyor. ve bütün bunların sonucu olarak bu virüsün erkek cinsiyetinde daha ağır seyrettiğini ve daha ağırlıkla hastaların yoğun bakım ihtiyacı doğurduğuyla ilgili genel bilgiler mevcut. Herhangi bir hastalığı kadın hastanıza söylediğinizde hastalığı kabul süreci kadınlarda daha kolay oluyor aslında. Hastalığı kabul ediyorlar. Talimatlara uymaya çalışıyorlar. Erkekler de biraz daha hastalığı yenme yönüyle yaklaşıyor, yenebileceğini düşünüyor. Biraz daha sistem ya da durumla savaşıyor. veya bunu bir çeşit güçsüzlük olarak algılayabiliyor. Tabii bunun da temeli yine sosyokültürel farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor'

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Doktora, DHA, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu Ermenistan basını Karabağ savaşındaki kirli ittifakı itiraf etti: 248 PKK'lının cansız bedeni morglarda bekliyor Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor
Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı         
07:54
Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi         
07:32
Arda Turan, sosyal medyadan Belhanda'ya veda mesajı yayınladı Arda Turan, sosyal medyadan Belhanda'ya veda mesajı yayınladı         
00:38
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi         
23:20
Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı         
22:35
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 08:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei