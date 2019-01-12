Son Dakika Haberleri: Kadınlar Korosu, İstanbul İçin Söyledi

Kadınlar Korosu, İstanbul İçin Söyledi

28 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi

Kadınlar Korosu, İstanbul İçin Söyledi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu Ayşen Cengiz Şefliğinde,İstanbul şarkılarını söyledi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen " İstanbul Şarkıları" konserinde, İstanbul için yazılmış ve bestelenmiş eserler seslendirildi. Konserde seçkin repertuvarla sanat müziğimizin en eşsiz eserleri müzikseverlerle buluştu. Sanatseverler

konser boyunca eserlere eşlik etti.

İSTANBUL İÇİN YAZILMIŞ ŞARKILAR

Ayşen Cengiz'in şefliğini yaptığı Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu, seçkin bir repertuvarla en özel eserleri seslendirdi. Sanatseverlerle buluşan Konservatuvar Kadınlar Korosu, bu özel konserde Türk Sanat Müziğinin İstanbul için yazılmış ve bestelenmiş en sevilen şarkılarını seslendirdi. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar, Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:14 Kaynak: Bültenler

Osman Hamdi Bey, Gebze, İstanbul, Güncel
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