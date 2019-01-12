Kadınlar Korosu, İstanbul İçin Söyledi
28 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu Ayşen Cengiz Şefliğinde,İstanbul şarkılarını söyledi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen " İstanbul Şarkıları" konserinde, İstanbul için yazılmış ve bestelenmiş eserler seslendirildi. Konserde seçkin repertuvarla sanat müziğimizin en eşsiz eserleri müzikseverlerle buluştu. Sanatseverler
konser boyunca eserlere eşlik etti.
İSTANBUL İÇİN YAZILMIŞ ŞARKILAR
Ayşen Cengiz'in şefliğini yaptığı Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu, seçkin bir repertuvarla en özel eserleri seslendirdi. Sanatseverlerle buluşan Konservatuvar Kadınlar Korosu, bu özel konserde Türk Sanat Müziğinin İstanbul için yazılmış ve bestelenmiş en sevilen şarkılarını seslendirdi. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar, Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:14 Kaynak: Bültenler
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