Kadınlar köylerini "gül"le kalkındıracak - Son Dakika
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Kadınlar köylerini "gül"le kalkındıracak

6 saat önce

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde kadınların üç yıldır emekle yetiştirdikleri güller büyük talep görüyor.

Kadınlar köylerini

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde kadınların üç yıldır emekle yetiştirdikleri güller büyük talep görüyor.

Köyde yaşayan kadınlarca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kurulan Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yaklaşık 2 dekarlık alanda kesme gül yetiştiriciliği yapıyor.

İlk olarak sera ve gül yetiştiriciliği kursu alan ve Türkiye'nin önemli gül yetiştiriciliği yapan bölgelerini gezen kadınlar, gerek Osmaniye gerekse şehir dışından gelen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Kooperatif Başkanı Şükrüye Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki kadınların güç birliğinin sonucu olarak bu kooperatifin kurulduğunu söyledi.

Köydeki 60 kadının gül yetiştiriciliği eğitimi alarak başladığı projenin, gül serasında profesyonelce devam ettiğini belirten Erdoğan, kadınların kooperatif sayesinde öz güven kazanmanın yanı sıra aile ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.

Köyümüzün adı "Gül" köyü olsun

Üç yıldır yetiştirdikleri güllerle adlarından söz ettirdiklerini anlatan Erdoğan, seralarının artık kendilerine yetmediğini söyledi.

Köy kadınları olarak gül yetiştirmeyi çok sevip benimsediklerini dile getiren Erdoğan, "Nasıl Isparta deyince gül akla geliyorsa Osmaniye ve Değirmenocağı deyince akla 'gül' gelsin istiyoruz. Hatta ilerleyen zamanda köyümüzün adının 'Gül köyü' olmasını çok istiyoruz. Böylece hem köyümüzün hem yetiştirdiğimiz güllerin tanıtımı yapılmış olur. İnsanlar, ismi gibi gül kokan bir köye gelmiş olur." diye konuştu.

Erdoğan, seralarını genişletip papatya ve süs bitkisi de yetiştirmek istediklerini; istihdama daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Proje koordinatörü Yeliz Akyol da köyden hiç çıkmayan kadınların kooperatif kurulduktan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini anlattı.

Köylü kadınların azimle çalışarak büyük bir iş başardığını vurgulayan Akyol, kooperatifin köylü kadınlara güç verdiğini belirtti.

"Köyümüzün gülle anılmasını istiyoruz"

Gül yetiştiricisi Fatma Ödigil ise gül serasının hayatına renk kattığını belirterek "Şu an mevcut seramız talepleri karşılayamaz hale geldi. Sera alanımızı genişleterek daha fazla üretim ve satış yapmayı istiyoruz. Köyümüzün gül kokmasını ve gülle anılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi Fatma Akın da kooperatif sayesinde ev ekonomisine katkı sağlamaya başladığını, bu sayede hayatının değiştiğini dile getirdi.

Ayşe Akın ise sadece kendi köylerinin değil civar köylerde yaşayan kadınların da bu proje ve seradan faydalandığını, hem köylerinin hem Osmaniye'nin adının gülle anılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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