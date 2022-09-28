Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor

28.09.2022 11:27
Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor

NEVŞEHİR'de, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 12 kadın, kurdukları kooperatifte elde ettikleri kazançla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

NEVŞEHİR'de, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 12 kadın, kurdukları kooperatifte elde ettikleri kazançla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 12 kadın, aile ekonomisine katkı sağlamak için kooperatif kurdu. Domates, biber, salatalık, salça, peynir, yağ ve yoğurt gibi ürünlerini kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaştıran kadınlar, elde ettikleri kazançla aile ekonomisine katkı veriyor.

Tatlarin Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyesi Zeynep Yılmaz, çalışmalarını anlatarak, "Burada tüketime sunduğumuz ürünlerimizin tamamı doğaldır. Bahçeden topladığımız domateslerin çürüğünü ve çöplerini burada yıkayıp temizliyoruz. Sonra torbalara doldurup güneşte bir süre beklettikten sonra makinede çektiriyoruz. Çektirilen domatesleri güneşte bir süre daha beklettikten sonra salça tüketime hazır hale getiriliyor. En büyük hedefimiz, kadınların çalışma hayatındaki gücünü göstermek  ve aile bütçelerine yaptığı katkıyı ortaya koymaktır. Burada elde ettiğimiz kazançla aile ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.Kooperatif üyelerinden Necla Arı, "Şimdi üzümümüzü çiğnedik, kaynatıyoruz. Üzümler pekmez olacak. Burada da olgunlaşması için karıştırıyoruz. Burada bunun gibi çeşitli ürünler yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle ailemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada kadınlar arasında güzel bir dayanışma oldu" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 İYİ Parti lideri Akşener'den gündem olacak CHP açıklaması: Biz borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük
11:55 Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü
11:42 Hasta yakınını azarlayıp tehdit etmişti! O doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı
11:35 Çocukluk hayalı olan uzun yol şoförlüğünü yapacağı iddia edilmişti! Ünlü basketbolcudan şaşırtan karar
11:27 7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti! Acılı annenin o anları yürek parçaladı
11:30 Tek bir isteği vardı, kabul edilmedi! 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşanıyor
11:26 400 iş insanını geride bıraktı! Elon Musk, Forbes tarafından "dünyanın en zengin insanı" seçildi
11:13 Marmara Üniversitesi hacklendi! 17 yaşındaki genç: Açığı söyleyeyim, kapatın
11:09 Sivas'ta akaryakıt istasyonuna iniş yapan helikopter şaşkınlık yarattı!
11:12 A Milli Takım'ın, EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 12:12:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement