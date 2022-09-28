Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 12 kadın, aile ekonomisine katkı sağlamak için kooperatif kurdu. Domates, biber, salatalık, salça, peynir, yağ ve yoğurt gibi ürünlerini kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaştıran kadınlar, elde ettikleri kazançla aile ekonomisine katkı veriyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

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