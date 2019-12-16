Kadınlar maçında kavga çıktı

Kadınlar 2. Ligi'nde dün oynanan Dudulluspor- Akdeniz Nurçelikspor karşılaşmasında kavga çıktı. Konuk ekibin Başkanı Nurcan Çelik, TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yazdığı dilekçede, maçın tekrar oynanmasını talep ederken, olayların tekrar yaşanmaması için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Kadınlar 2. Ligi'nde dün oynanan erteleme mücadelesinde Dudulluspor ile Akdeniz Nurçelikspor karşı karşıya gelirken, karşılaşmada kavga çıktı. Akdeniz Nurçelikspor Kulübü Başkanı Nurcan Çelik, yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na dilekçe yazdı. Yaşanan olayları anlatan ve karşılaşmanın tekrar oynanmasını talep eden Başkan Nurcan Çelik, özellikle tribünde yer alan taraftarların, kadın futbolculara çok ağır küfürler ettiğini ve bazı erkeklerin de saha içine girerek kadın futbolculara saldırmaya çalıştığını ifade etti. Nurcan Çelik, TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yazdığı dilekçede şu ifadeleri kullandı:



"Kadınlar 2. Ligi'nde 15.12.2019 tarihinde oynadığımız erteleme maçında Dudulluspor forması giyen 9 numaralı Zeynep Kerimoğlu, 97 numaralı formayı giyen oyuncumuz Yaren Çetin'in ayak bileğine yapmış olduğu darbeyle futbolcumuzu kasıtlı olarak sakatlamıştır. Oyuncumuz yerde yatarken, Zeynep Kerimoğlu, futbolcumuza tekme savurarak sportmenlik dışı harekette bulunmuştur. Bu yaşanan olayın ardından bir anda gerginleşen ortamda Zeynep Kerimoğlu, 29 numaralı futbolcumuz Gözde Gül'e de saldırarak saçlarını seçerek darp etmiştir.



Sahada yaşanan bu gerilim üzerine Dudulluspor'lu futbolcu Zeynep Kerimoğlu'nun abisi, seyircilerin sahaya girmesini engellemeye çalışan yöneticimiz Umut Sarıaltun'a saldırıp kendisini darp ederek bayıltmıştır. Ardından sahaya giren bu şahıs, kadın futbolcularımıza saldırmaya teşebbüs etmiştir. Yaşanan gelişmelerle birlikte tribünlerde yer alan taraftarlar da sahadaki kadın futbolcularımıza ağıza alınmayacak küfürler ederek psikolojik saldırıda bulunmuştur. Yaşanan bu şiddet karşısında oyuncularımız maça sağlıklı şekilde devam edememiştir ve hakemlerimiz de tribün baskısı ve şiddet görme korkusu nedeniyle karşılaşmayı doğru şekilde yönetememiştir.



Yaşananlarla birlikte, karşılaşmanın olay anından itibaren yeniden, tarafsız bir sahada seyircisiz olarak oynanmasını talep ediyoruz. Bu utanç verici olayların tekrar yaşanmaması adına da sorumlular hakkında cezai işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz." - İSTANBUL