Son Dakika Haberleri: Kadınlar Mağazada Tekme Tokat Kavga Etti

Kadınlar Mağazada Tekme Tokat Kavga Etti

2 saat önce

Kadınlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, İstanbul Bahçelievler'de bir mağazada tekme tokat kavgaya dönüştü.

Kadınlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, İstanbul Bahçelievler'de bir mağazada tekme tokat kavgaya dönüştü.

Olay, Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş isimli bir kız sosyal medya üzerinden başka bir kız ile kavga etti. C.Ş geçtiğimiz gün kavga ettiği kız ile bir iş yerinde karşılaştı. Kızlar burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş olay yerine arkadaşlarını çağırdı. C.Ş.'nin arkadaşlarının gelmesi ile tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi çenesinden yaralandı. Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan kızları gözaltına alarak karakola götürdü. Olaya karışanlardan C.Ş isimli kızın birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

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