Kadınlar mahallede açılan kursta el sanatlarına yeniden hayat veriyor - Son Dakika

Trabzon'da kazaziye ve hasır bilezik örücülüğüyle anılan Yalı Mahallesinde kadınlar, unutulmaya yüz tutan el sanatlarına yönelik düzenlenen kursta el sanatlarına yeniden hayat veriyor.

Faroz Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneğince hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğünce desteklenen "Kadın ve Engelli İstihdamına Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarımız" projesi kapsamında kadınlar çeşitli kurslarda eğitim alıyor.

Yalı Mahallesinde düzenlenen kurs kapsamında "Hareket Faroz'dan Başlıyor" sloganıyla yola çıkan dernek, gümüş kazaz örücülüğü, hasır örmeciliği, model gemi yapımı, giyim aksesuvarları dikimi, mekikli dokuma, keçe aksesuvar yapımı, olta donanımı ve avcılığı, serpme ağı donanımı avcılığı, uzatma ağı donanımı ve avcılığı, gırgır ağı donanımı ve avcılığı, tekne ile yat bakım ve onarımını yün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.

Dernek Başkanı Mahir Sevgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan kursta 11 farklı el sanatlarını kadınların ellerinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Sevgül, Trabzon'un yaklaşık 200 yıllık en eski mahallelerinden biri olan Yalı Mahallesinin 1980 yılına kadar Faroz ismiyle anıldığını belirterek, mahalle sakinlerinin geçimlerini balıkçılık ve el sanatlarıyla sağladıklarını ifade etti.

Mahallenin eski adını taşıyan Faroz ismiyle 2015 yılında dernek kurmaya karar verdiklerini anlatan Sevgül, yine mahallenin ismini taşıyan dergi ve kitap çıkarttıklarını dile getirdi.

"El sanatları Trabzon'a örnek oldu"

Sevgül, mahallede özellikle Orta Asya'dan gelen hasır bilezik ve kazaziye örücülüğünün günümüzde halen kadınlar tarafından devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mahallenin geçmişine baktığımız zaman havalar kötü gittiğinde balığa çıkılmazmış o nedenle evde ninelerimiz, annelerimiz de ev ekonomisine katkı sunmak amacıyla el sanatlarına yönelmişler. Böylelikle Trabzon'a örnek olmuşlar ve tüm Türkiye'ye hasır bilezik ile kazaziyenin yayılmasına sebep olmuşlar."

Derneğin geçtiğimiz yıllarda da otizimli çocuklara yönelik proje yaptığını aktaran Sevgül, İçişleri Bakanlığı ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünün desteğiyle bu yıl ikinci kez proje yaptıklarını ve mahallede bulunan kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Sevgül, mahallenin el sanatları ve balıkçılığın yanı sıra spora verdiği katkılarıyla da adından söz ettirdiğini dile getirerek, "Trabzon'un kalbi Ortahisar, aynası da Faroz'dur. Kurslarımıza yaklaşık 60 mahalle sakini kadın katılıyor. Mahallemiz geçmişte sadece futbolla değil bir çok spor branşına da katkı sağlamıştır. Unutulmaya yüz tutan kürek ve atletizm gibi spor dallarını da gün yüzüne çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca balıkçılığında yeniden aktif hale getirilmesi için hem üretim hem de eğitimle ilgili çalışmalarımız var." dedi.

"Trabzon'un ve mahallemizin unutulmaya yüz tutan mesleklerini yeniden hayata geçiriyoruz"

Hasır bilezik örücülüğü usta öğreticisi Emine Nalcı, örücülüğün Yalı Mahallesinden çıktığını belirterek, derneğin desteğiyle unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatmaya çalıştıklarını ve kursta 15 kursiyerinin olduğunu söyledi.

Kursiyer Yıldız Czerwinski de Almanya'da 30 yıl yaşadıktan sonra yeniden kendi mahallesine döndüğünü söyleyerek, "Mahallemizde el sanatlarıyla ilgili kursların açılması bizi çok mutlu etti. Severek geliyoruz. Kendimizi rahatlamış hissediyoruz. Kurslarımız çok yoğun geçiyor. Üretmenin ve öğrenmenin sevincini yaşıyoruz. Dernek başkanımızda bizimle yakından ilgileniyor evimizde gibi hissediyoruz. Trabzon'un ve mahallemizin unutulmaya yüz tutan mesleklerini yeniden hayata geçiriyoruz." dedi.

Yalı Mahallesinde ikamet eden kursiyer Ergül Koç ise derneğin açtığı kursa hasır bilezik örmeyi öğrenmek için geldiğini ifade ederek, mahalledeki kadınlarla birlikte hasır örücülüğünü öğrenerek ev ekonomisine katkıda bulunmak istediğini söyledi.