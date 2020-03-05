Kadınlar "Maltepe Kadın Forumu"nda buluştu - Son Dakika
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Kadınlar "Maltepe Kadın Forumu"nda buluştu

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Maltepe Kadın Forumu" düzenledi.

Kadınlar

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Maltepe Kadın Forumu" düzenledi. Forumda konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geniş bir pencereden bakabilmek için kadının imzası olduğu çalışmalara yer veriyoruz" dedi.


Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden, pek çok farklı alanda çalışma yürüten kadınlar 5-6 Mart'ta Maltepe'de bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları ve ortak çözüm önerilerini konuşuyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı "Maltepe Kadın Forumu" Türkiye'den ve 13 ülkeden siyasetçi, gazeteci, sanatçı, yazar, aktivist pek çok kadını bir araya getirdi.


5-6 Mart tarihlerinden iki gün boyunca sürecek forumun açılışında konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, " Maltepe'de varlığımızı sürdürebilmek için Maltepe'de, İstanbul'da, Türkiye'den geniş bir pencereden bakabilmek için kadının imzası olduğu çalışmalara yer veriyoruz. Bu mikrofonlarda, bu makamlarda konuşabiliyorsak hepimizin hayatında kadının çok büyük imzası var. Ülkemizde kadınlara yeteri kadar değer veriliyor mu? Verilmiyor. Tam tersine geri gidiyoruz. Kararlı ve inançlı bir şekilde el ele verdiğimizde, siz kadınlar ayağa kalktığınızda erkek arkadaşlarımızın yaptığı bu yanlışları onlara en iyi şekilde siz cevap verirsiniz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde kadınların dışlandığını biliyoruz. Toplumun yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu varsaydığımızda kadının temsilcilerinin toplumun her kesiminde çok güçlü. Yaklaşık 5 yıldan buna Maltepe'de uluslararası kadın konferanslarda çeşitli konulara değinmeye çalışıyoruz. Sadece kadın konuları değil. Eğitimden, ekonomiye, spordan sağlığa ve bizi ilgilendiren birçok konuya elimizden geldiğince yapma gayretindeyiz" dedi.


Platformda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sultan Neslihan Seven'de konuşmacı olarak katıldı.


Forumun ilk gününde "Toplumda Kadının Yeri" ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konuları, forumun ikinci gün oturumlarında ise "Kadının Ekonomiye Katılımı", "Eğitim ve Fırsat Eşitliği", "Siyasette Kadın Temsiliyeti", "Benim Hikayem, Senin Hikayen" konuları ele alındı. - İSTANBUL

Ali Kılıç, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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