Kadınlar matinesinde eğlendiler - Son Dakika
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Kadınlar matinesinde eğlendiler

6 saat önce

Devrek'te düzenlenen kadınlar matinesi büyük ilgi gördü.

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Devrek'te düzenlenen kadınlar matinesi büyük ilgi gördü.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen kadınlar matinesinde Devrek ve çevresinden gelen kadınlar; Yağmur Okur'un seslendirdiği parçalar ile eğlendiler.


Kadınlar matinesinde Devrekli Yağmur Okur okuduğu bir birinden güzel parçalarla davetlilerin gönlüne taht kurarken, çalınan hareketli müziklerle de doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.


Devrekli hayranları ile uzun zamandır bir arada olamadığını belirten Okur," Bu akşam beni yalnız bırakmayan hanımlara teşekkür ediyorum ilerleyen zamanlarda tekrar sık sık bir araya gelmeyi ümit ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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