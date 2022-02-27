Kadınlar mesleki eğitim alarak kendi işlerini kurdular - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM 1) mesleki eğitim gören 5 kadın bir yılda iş yeri açtı.

ADEM'de okuma yazma, İngilizce, el sanatları ve giyim gibi farklı alanlarda düzenlenen 14 kursta 163 kursiyer eğitim görüyor.

Kursiyerlere el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini satarak gelir elde etme imkanı sunan ADEM sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Mesleki eğitim gören kadınlardan son bir yılda 5'i ilçede kurdukları iş yerlerinde elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Zamanla iş yerlerini büyütmeyi hedefleyen kadınlar hem çalışıyor hem de mesleki eğitimlerini sürdürüyor.

Önce okuma yazma öğrendi, sonra mesleki eğitimle iş yeri açtı

Ofis Mahallesinde dikimevi açan 4 çocuk annesi Fehime Külte (43), AA muhabirine, ADEM'deki kurslarda önce okuma yazma öğrendiğini, daha sonra mesleki eğitim aldığını söyledi.

Eşinin şoförlük yaptığını, hem eşine destek olmak hem de çocuklarının geleceği için çabaladığını ifade eden Külte, "65 metrekarelik küçük bir iş yeri açtım. Eşime destek oluyorum. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. İş yerimde yöresel kıyafetler dikiyorum. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bu şekilde hem eşime destek çıkıyorum hem de çocuklarımın geleceği için çabalıyorum. İşimi severek yapıyorum. Çok memnunum." dedi.

"İş yerimizi büyütüp kadınlara destek olmak istiyoruz"

İş yeri açan Güler Cülas da merkezde aldığı eğitimlerin ardından kendi işini kurmaya karar verdiğini belirtti.

Eşinin de çalıştığını ancak kendi ayaklarının üzerinde durmak ve eve katkı sağlamak istediğini dile getiren Cülas, "Gayet mutluyum. Sabah kursa gidiyorum, daha sonra da burada çalışıyorum. Dikim yapıyoruz. İş yerimde boşta 5-6 daha makinemiz daha var. İş yerimizi büyütüp kadınlara destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Eşi vefat edince çocuklarına bakmak için kendi işini kurdu

Şehit Harun Bey Mahallesi'nde dikimevi açan 5 çocuk annesi Yüksel Soysal ise 2 yıl önce eşinin vefatının ardından kursta edindiği bilgiyle kendi işini kurduğunu aktardı.

Oğlu ve bir kadın arkadaşı ile birlikte çalıştıklarını anlatan Soysal, "Sabah kursa gidiyorum, öğleden sonra da buraya gelerek çalışıyoruz. Tekstil firmalarından teklif alıyoruz. Kıyafet dikiyoruz. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Komşulara da kıyafet dikiyoruz. Çocuklarımın geleceği için bu işi sürdüreceğim. Daha büyük bir iş yeri açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerinden Esma Soysal da mahalleli olarak kıyafet dikmesi için Yüksel Soysal'a sipariş verdiklerini dile getirerek, onun azmini ve çalışkanlığını örnek aldıklarını kaydetti.

"Kadınları iş hayatına kazandırma adına çalışmaları sürdüreceğiz"

ADEM 1 İlçe Koordinatörü Aylin Ökten, kadınlara mesleki eğitimle iş hayatına atılmaları için gerekli destekleri sağladıklarını söyledi.

Kursta aldıkları eğitimle kadınların cesaret kazandığına işaret eden Ökten, "Kursa gelen kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durması, aile bütçelerine katkı sağlaması bizim birinci önceliğimiz. Bunları gördükçe mutlu oluyoruz, işimize daha çok sarılıyoruz." şeklinde konuştu.

Ökten, kursiyerlerin aldıkları eğitimle el becerisi de kazandığını anlatarak, iş yeri açanların yanı sıra bazılarının da tekstil atölyelerinde çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

Son bir yılda ilçede 5 kadının iş yerini açtığını, bunun diğer kursiyerlere de cesaret verdiğini aktaran Ökten, kadınları iş hayatına kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.