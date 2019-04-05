Kadınlar Mis Kokulu Sabun Yapıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Mis Kokulu Sabun" kursuna katılan kadınlar, gelir elde etmenin yanında mis kokulu sabun üretiyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Mis Kokulu Sabun" kursuna katılan kadınlar, gelir elde etmenin yanında mis kokulu sabun üretiyor.





Halk Eğitim Merkezi ve Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamında "Hatay Kadın İstihdamı ile Güçleniyor" projesi desteği ile açılan kurslar, kadınlar tarafından ilgi görüyor.











Sabun üretme sanatını öğrenen kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı da sağlıyor.





Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın ekonomik gelir sağlayabilmeleri amacıyla ekonomik destekli çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.





Açtıkları kursların ardından katılımcıların gelir elde etmeye başladıklarını kaydeden Erdem, "Geçen yıl 400 ün üzerinde çeşitli dallarda kurslar açtık, bu kurslarımıza yaklaşık 10 binin üzerinde kursiyerimiz katıldı çoğu gelir getirici kurs olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Özellikle mis kokulu sabunu kursumuz da bu ilgi gören kurslardan bir tanesi. Ürettikleri sabunları satarak gelir elde etmektedirler." diye konuştu.





Usta öğretici Zehra Okur kurslara katılan bayanların yaratıcılıklarını geliştirdiğini belirterek, "Ürünlerimizin imalatı için her hangi bir ekipmana ihtiyaç yoktur. Bu nedenle ilgi görmektedir. Bayanlarımız da evde kendince çalışarak bu ürünlerden elde edebilir. Bu kurslarımız sürecektir." ifadelerini kullandı.





Kursiyelerden Tuğba Ataman da, Halk eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederek arkadaşlarıyla birlikte çok güzel işler yaptıklarını aktardı.

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