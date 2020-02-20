Kadınlar 'Mutfak Atölyesi'nde hünerlerini sergiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar 'Mutfak Atölyesi'nde hünerlerini sergiliyor - Son Dakika

Kadınlar 'Mutfak Atölyesi'nde hünerlerini sergiliyor

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mutfak Atölyesi'nde, pasta yapımı ve şeker hamuru figür-modelleme kurslarına katılan kadınlar, maharetlerini sergilemeye devam ediyor.

Kadınlar 'Mutfak Atölyesi'nde hünerlerini sergiliyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mutfak Atölyesi'nde, pasta yapımı ve şeker hamuru figür-modelleme kurslarına katılan kadınlar, maharetlerini sergilemeye devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, 2016 yılından bu yana başta kadınlar olmak üzere gençlerin ve çocukların hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir mekan olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Tepebaşı Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler; aşçılık, pişirme teknikleri, pastacılık gibi branşlarda, uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı olarak eğitim alıyor. Haftada 2 gün gerçekleşen "Pasta Yapımı" kursuna, 2 grupta 25'er kişiden toplam 50 kursiyer yer alıyor. Atölye çalışmalarında yer alan "Şeker Hamuru Figür ve Modelleme" kursuna katılan kursiyerler ise, 10 kişilik iki grup ile eğitimlerine devam ediyor. Aldıkları teorik bilgileri, tam donanımlı bir mutfakta yemek ve pasta yaparak pekiştiren kadınlar, Mutfak Atölyesi'nde olmaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.


Öte yandan kursiyerlerin hazırladıkları ürünleri beğeniye sunabildikleri kafenin de bulunduğu Mutfak Atölyesi, Hacı Seyit Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Demiryolu Sokak'ta hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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