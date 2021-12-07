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Kadınlar mutluysa Kocaeli mutlu - Son Dakika

Kadınlar mutluysa Kocaeli mutlu

07.12.2021 08:38
Kadınlar mutluysa Kocaeli mutlu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında her yaştan kadına, spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinlilere kadar geniş bir perspektif sunuyor.

Anne Şehir ile spor yapan ve sosyal hayata katılan kadınlar, sağlıktan gelen mutluluğu yaşadıklarını ifade ediyor.

SAĞLIKLI YAŞAMA ADIM ATTIK

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesinde 3,5 yıldır spor, el sanatları ve müzik kurslarına katılan Aysel Demir, ''Yıllardır geçmeyen bel, boyun ve kas ağrılarım vardı. Her yıl bir kere doktora gidip, ilaç tedavisi alıyordum. Anne Şehirle tanıştım ve spora başladım. Artık ilaç almıyorum. Kas, bel, boyun ağrılarım geçti. Stresim azaldı. Anne Şehir bana çok iyi geldi'' dedi.Spor programlarına dâhil olarak ormanda da yürüyüşlere katılan Aysel Hanım, ''Ormanda huzur verici bir ortamda yürümek çok iyi hissettiriyor. Öncesinde de yürüyüşlerin iyi geçmesi için 10 -15 dakikalık ısınma egzersizleri yaptırılıyor'' bilgisini verdi.

ANNE ŞEHİR 12 İLÇEDE

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı 12 ilçede belirlenen tesislerde faaliyetlerini sürdürmekte. Step-aerobik, pilates, zumba, doğa yürüyüşleri, sağlık kuruluşları ile iş birliği içerisinde bilinçlendirme eğitimleri, sağlık taramaları, beslenme ve diyet danışmanlığı dâhil olmak üzere birçok sağlıklı yaşam programı yürütülmekte.Amigurumi, bağlama, koro, Kur'an-ı Kerim, okur-yazarlık, değerler eğitimi, temel bilgisayar, çocuk gelişimi, kadın sağlığı, sağlıklı beslenme, doğru nefes kullanımı, doğal afet, ilk yardım, aile içi iletişim, iletişim becerileri ve evde güvenli yaşam eğitimleri gibi daha pek çok alandaki seminer ve atölyelerden aileler ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ayrıca diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti de verilmekte.

''İYİLEŞME DEMEK MUTLULUK DEMEK''

Hizmetlerden faydalanan ve çok memnun olduğunu belirten Aysel Hanım, ''Diyetisyenlerimiz kas, kilo ve yağ ölçümleri yapıyor. Kan tahlilleri de yapıldı. Ona göre diyet listesi ile sağlıklı beslenme yöntemini buldum. Hayatımızda iyileşmeler oldu. İyileşme demek mutluluk demek. Müzik çalışmalarına da katıldım. Türküler kadar türkülerin de bir hikâyesi olduğunu öğrendim. Amigurumi sanatını öğrendik. Örgü ile bez bebekler yaptık. Haftada bir tane bez bebek yapıyorum. Etrafımdaki insanlara hediye ediyorum. Kafam dağınık olduğu zaman oturuyorum hemen örmeye başlıyorum. Bu beni dinlendiriyor. Çok keyifli bir iş. Hiç bıkmıyor insan. Her seferinde yeni bir ürün, yeni bir model oluştuğu için becerilerimiz kat kat arttı. Aile ve çocuklarla alakalı eğitimlere katılarak iletişimde davranış şekillerini öğrendik. Büyükşehir Belediyesine kocaman teşekkürler'' ifadesini kullandı.

ANNE ŞEHİR'LE İLK TANIŞMA

Aysel Hanım, Anne Şehir ile ilk tanışmasını da şu sözlerle anlattı; ''Anne Şehir projesinin ilk yılları idi. Parkta yürürken bir arkadaşım bir tesiste spor kursunun verildiğini söyledi. Hemen ben de gidip kayıt yaptırdım. Aktif olarak etkinliklere de katıldım. Bilmediğimiz yerleri de gördüm. Çok güzel vakit geçirdik. Bu hizmeti Kocaeli'deki kadınlara ve ailelere sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.''.

ANNE ŞEHİR BİR TELEFON MESAFESİNDE

"Anne mutluysa, çocuklar mutlu, aile mutlu. Aile mutluysa toplum. Toplum mutluysa memleket…" sloganıyla hareket eden Anne Şehir her geçen gün büyümeye ve bünyesine yeni katılımcılar eklemeye devam ediyor. Ücretsiz Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı faaliyetlerine katılmak için 0 262 318 27 25 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Aysel Demir, Kocaeli, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kadınlar mutluysa Kocaeli mutlu - Son Dakika


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