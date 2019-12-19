Kadınlar öğrenerek kazanıyor - Son Dakika

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Kadınlar öğrenerek kazanıyor

6 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde açılan kursa katılan Türk ve Suriyeli kadınlar, epoksi sanatıyla çeşitli ürünler yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

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Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde açılan kursa katılan Türk ve Suriyeli kadınlar, epoksi sanatıyla çeşitli ürünler yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.


Altınözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi ve Altınözü Belediyesi işbirliğiyle açılan Altınözü Kültür Evi'nde verilen epoksi kursu yoğun ilgi görüyor. İlçede bulunan Türk ve Suriyeli kadınların kaynaşmalarını sağlamak ve aile ekonomilerine de destek olmak için açılan kursta 31 Türk ve Suriyeli kadın epoksi çalışması yapıyor.


Epoksi sanatıyla kursiyerlerin yüzükten anahtara, sehpadan saate kadar birçok ürün elde ettiğini söyleyen kurs öğretmenlerinden Halime Bağ, ürünlerin iç motiflerinde ilçenin simgesi olan zeytin ve zeytin yapraklarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bağ, "Kursiyerlerimizin yaptığı ürünlerin bir kısmı burada satılıyor, bir kısmı burada kalıyor, bir kısmını da kursiyerlerimizin kendi evlerinde kullanabilecekleri şekilde gönderiyoruz. Burada satılan ürünlerin bir miktarını da kursiyerlerimize el emeği olarak veriyoruz" dedi.


Yaşına rağmen daha önce Altınözü'nde açılan Türkçe kurslarına katılan Hude El Mahrus, şimdi de epoksi sanatını öğrenmeye çalıştığını söyledi. Kursu çok sevdiğini ve bu sayede Türkçesini de geliştirmeye çalıştığını söyleyen Mahrus, "Her gün kursa geliyorum. Kurstan çok memnunum, öğretmenimi çok seviyorum. Buradan ve yaptığım ürünlerden de çok memnunum. Daha önce de Türkçe kursuna katıldım. Burada olmaktan çok mutluyum, evde oturmaktan daha iyi. En azından buraya gelip bir şeyler öğreniyorum, vakit geçiriyorum. ve burada Türk arkadaşlarımla kaynaşarak, Türkçemi de geliştirmeye çalışıyorum" dedi. - HATAY

Altınözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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