Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı - Son Dakika

Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı

13.02.2021 13:07

Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı 12 kadın günde yaklaşık 7 bin sos çömleği üretiyor Kadınların ürettikleri çömlekler kooperatif üzerinden satılacak Afyonkarahisar Valiliği tarafından Şuhut ilçesinde yapılan 'Kadın Kültür Evi'nde oluşturulan çömlek atölyesinde...

Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı

12 kadın günde yaklaşık 7 bin sos çömleği üretiyor

Kadınların ürettikleri çömlekler kooperatif üzerinden satılacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği tarafından Şuhut ilçesinde yapılan 'Kadın Kültür Evi'nde oluşturulan çömlek atölyesinde kadınlar tarafından sos çömlekleri üretilmeye başlandı. Üretilen çömlekler kooperatif aracılığı ile satılarak kadınlara gelir kapısı olacak.

Günlük yaklaşık 7 bin sos çömleği üreten 12 kadın el becerilerini sergilerken, kendilerine de gelir kapısı oluşturdu. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla 18 ilçeye kurulmaya başlanan "Kadın Kültür Evi" projesi kapsamında Şuhut'ta yapılan Kadın Kültür Evi'nde kadınlar üretime başladı. Şuhutlu kadınlar Kadın Kültür Evi'nde aldıkları eğitimlerin yanı sıra yeni tahsil edilen Çömlek Atölyesi'ndeki ürettikleri sos çömleklerini kurulan kooperatifler sayesinde satışa sunacak. Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlar Şuhut Kaymakamlığı himayesinde yeni tahsil edilen çömlek atölyesinde sos çömleği üretimine başladı. 12 kadın personeliyle günlük yaklaşık 7 bin sos çömleği üreten kadınlar burada el becerilerini sergiliyor.

"Çömlekleri bir gün boyunca pişiriyoruz"

Çömlek atölyesinde üretim yapan kadınlardan Ezgi Kabak, vakumlanmış bir şekilde fabrikadan gelen çamurların makinelerde preslenerek işlendiğini sonrasında ise işlenip şekillendirildiğini ifade etti. Kabak, "Çamurumuz preslenmiş bir şekilde fabrikadan gelmektedir. Buradaki fabrika makinelerimizde arkadaşlarımızla birlikte işlemekteyiz. Yani ilk önce pres makinemizden şekil olarak alıyoruz. Şekillendirdikten sonra rötuş makinesinde kenarlarındaki fazlalıkları alarak daha düzgün şekil haline getiriliyor. Kendi haline bir gün bekletilerek kuruduktan sonra fırına alıyoruz. Fırınımızda bir gün boyunca sabaha kadar pişirildikten sonra alıyoruz sırlama yapıyoruz. Sırladıktan sonra biraz kendini çektikten sonra sır fırınımıza veriyoruz. En son olarak satışa sunuyoruz" dedi.

"Kadınlarımızın hepsinin evine katkı sağlamasını istiyoruz"

Çömlek atölyesi usta öğreticilerinden Mehtap Duş ise kadınlara önce teorik eğitim verdiklerini ardından üretime başladıklarını belirtti. Duş, "Pres makinelerinin de kullanımını ilk olarak teorik olarak öğrettik. Daha sonra makineler geldi kurulumları yapıldı nasıl çalıştıklarına dair bilgilerimiz oldu. Bunları personelimize, kursiyerlerimize aktardık. Pres makinesinde sosluklarımızı basıyoruz daha sonra rötuş makinesinde rötuşlamalarını düzeltmelerini yapıyoruz. En son fırınlanıyor bisküvi pişirimi yapılıyor. Bisküvi pişirimi yapıldıktan sonra tekrar fırınlanıyor ardından pazarımıza halkımıza sunuyoruz. Almalarını da tavsiye ediyoruz burada iş istihdamı sağlıyoruz kadınlarımıza. Kadınlarımızın hepsinin evine katkı sağlamasını istiyoruz"

"Artık hanımlarımız 'üretimde biz de varız' diyorlar"

Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz'da kadınların üretime katılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek şunları söyledi:

"Şuhut Kadın Kültür Evi olarak Vali Gökmen Çiçek'in talimatları ve eşi Sümeyra Çiçek'in himayelerinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Artık hanımlarımız 'üretimde bizde varız' diyorlar. Burada kurmuş olduğumuz çömlek atölyesinde üreterek hem ilçemize değer katıyorlar hem de üretip sattıkça hanelerini artırabilirler. İnşallah gelir anlamında destekleri olacak."

Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı
Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı
Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı
Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı

Kooperatif, Karahisar, Şuhut, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadınlar önce çömlek yapımını öğrendi, sonra üretime başladı - Son Dakika


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