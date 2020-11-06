Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu - Son Dakika

Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu

06.11.2020 10:29

İzmir'de 114 vatandaşın hayatını kaybetmesi ve bin 35 kişinin yaralanmasına neden olan deprem sonrası S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler özenle paketlenerek İzmir'e gönderildi.

İzmir'de 114 vatandaşın hayatını kaybetmesi ve bin 35 kişinin yaralanmasına neden olan deprem sonrası S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler özenle paketlenerek İzmir'e gönderildi.

S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan afişlerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla başlayan yardım kampanyasında çocuk oyuncakları, uyku tulumu, battaniye, kırtasiye malzemeleri, çocuklara yönelik gıda paketleri çok kısa bir sürede toplandı. Alaşehirliler kampanyaya tek yürek olarak destek verirken çok kısa sürede binlerce yardım malzemesi toplandı. Kampanyaya Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve belediye çalışanları da destek verdi. Kadın Kooperatifi üyeleri toplanan yardım malzemelerini kendi elleriyle paketleyerek İzmirli depremzedelere gönderdi.

Tıra yüklenen malzemeleri gönderirlerken, çalışmalara bizzat katılarak, destek veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İzmir'de yaşanan deprem sonrasında kadın kooperatifimiz bir kampanya başlattı, bu kampanyaya duyarlı Alaşehir halkımız da büyük destek verdi. Ben bu duyarlı davranışlarından dolayı başta kadın kooperatifi ortakları olmak üzere ve yardım konusunda çok duyarlı olan Alaşehir halkımıza teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.

S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: "Biz kadın kooperatifi olarak, depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattık. Kampanya afişimizi sosyal medya üzerinden paylaşarak destek beklediğimizi belirttik. Esnaflarımız, çerezcisinden kırtasiyecisine, oyuncakçısından, kıyafetçisine tüm esnaflarımız hepsi birlikte ve sivil toplum örgütleri ile birlikte destek oldular. Tüm Alaşehir halkına ve esnaflarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca Alaşehir Belediyesi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Toplanan yardımları özenle ve emek harcayarak paketleyen kooperatif ortaklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın."

Toplanan yardım malzemeleri tırla İzmirli depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. - MANİSA

Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu

Alaşehir, Manisa, Kadın, İzmir, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu - Son Dakika


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