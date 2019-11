Kadınlar örnek davranışa imza attılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde,2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımının İzlanda ile oynadığı maçı izlemek için toplanan kadınlar milli futbol takıma destek olurken, kafedeki yapılan satışlarda elde edilen gelirlerden ihtiyacı olan çocuklar için harcama yapacaklar.



Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Kısmet Sağlam, Bozüyüklü hanımlarla birlik de birçok amaç içeren, ama esas amacı milli duruş sergilemek olan bir etkinliğe imza attıkları belirtti. Sağlam; "Hiçbir siyasi oluşum gözetmeden etkinliğimize siyasi görüşü ne olursa olsun duruşu milli olsun diyerek tüm hanımlarımızı davet ettik. Bu gece milli maçı izlemeye gelen her hanımdan Bozüyük'te bulunan bir ilköğretim okulunun yeni yapılan kütüphanesine ilkokul düzeyinde kitaplar getirmelerini rica ettik. Oradaki minik yavrularımızın okumalarında gelecek bir desteğimiz olsun dedik. Bir sonraki amacımız da bugün toplanan hanımların ve çocuklarımızın kafede yiyip içecekleri her ne varsa bunların gelirini kafe sahibi işletmecisi Ali Kirlik'in onayıyla ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarına kullanılacak şekilde harcanmasını kararlaştırdık. Milli maç izlemek deyince hanımlarımız başta garip dediler tabii ki fakat içerik ve amaç bizim için önemli. Bu bir ilkti, ama son olmayacak. Çünkü iyiliğe hizmet eden her etkinlikte ya organizasyonu düzenleyen olacağız ya da düzenlenen bu içerikli organizasyonlarda misafiri olacağız. Biz bu akşamki davranışlarımızla ordumuzun milletimizin ülkemizin ihtiyaç sahiplerimizin arkasında olduğumuzu ifade etmek adına toplandık" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK