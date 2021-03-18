Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor

18.03.2021 00:05

Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor Yüreğir Kültür Merkezi'nde açılan tekstil, seramik, tasarım ve mutfak atölyeleri kursları yoğun ilgi görüyor Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: "Kadınlarımız mutlu olduğu zaman evde de huzur ve mutluluk olur"...

Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Yüreğir Kültür Merkezi'nde açılan tekstil, seramik, tasarım ve mutfak atölyeleri kursları yoğun ilgi görüyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir:

"Kadınlarımız mutlu olduğu zaman evde de huzur ve mutluluk olur"

Kursiyer Kübra Aydın: "Burada günün stresini atıyoruz"

Kursiyer İnci Koç: "İlkokul bile okumamış birisi olarak yapabilir miyim diye çok düşündüm"

ADANA - Adana'da belediyenin açtığı el işi kurslarına gelen kadınlar, hem korona virüsün stresini atıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde işsiz kadınlar ve gençlerin kendilerini geliştirip ev ekonomilerine katkı sağlaması için Yüreğir Kültür Merkezi'nde tekstil, seramik, tasarım ve mutfak atölyeleri kuruldu.

Bu kurulan atölyelere de toplam 100 kadın başvurarak eğitim aldı. Kadınlar bu atölyelerde hem korona virüsün stresini atıyor hem de öğrendikleri ve yapıp sattıklarıyla ev ekonomisine destek sağlıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, kurslara kentin bütün ilçelerinden kadınların katıldığını söyleyerek, "Burada yaptıkları işlerle ilgili dışarıya bu ürünleri satabiliyorlar. Örneğin az önce biz tekstil atölyesinde belediye olarak sipariş verdik. Maske yaptırıyoruz, forma, tişört yaptırıyoruz. 'Hoş geldin bebek' programı kapsamında çocuklara ve bebeklere verebileceğimiz birtakım hediyelikleri yaptırıyoruz. Kadınların hem aile bütçelerine bir katkı oluyor, hem de kendilerini daha iyi hissediyorlar" diye konuştu.

Kadınların burada stres attığını ve evlerindeki huzur ortamında arttığını belirten Kocaispir, "Yüreğir hem ekonomik anlamda hem de eğitim ve kültür noktasında dezavantajlı kesimlerin yaşadığı bir ilçe. Özellikle kadınlarımızın hem ekonomik hayata katılımını hem de üretim yapmalarını çok önemsiyoruz. Kadınlarımız mutlu olduğu zaman evde de huzur ve mutluluk olur. Kadın evin direğidir. Bu sebeple kadınlarımıza ve gençlerimize dönük programlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Günün stresini atıyoruz"

Tasarım atölyesinde minyatür sanatı yapan Çevre Mühendisi olan Kübra Aydın, "Biz burada minyatür dersi alıyoruz ve tasarımla birleştiriyoruz. Minyatür sanatını Adana'nın mimari özellikleriyle birleştirmeye çalışıyoruz. Bunları kağıt üzerine aktarıyoruz. Kursumuz gerçekten çok güzel ve verimli geçiyor. Burada günün stresini atıyoruz ve pandemi döneminde çok iyi oluyor. Gayet güzel şeyler yapıyoruz" dedi.

İş bulamadığı için kursa geldiğini söyleyen Aydın, "Bende yetenek varmış ve bunu burada fark ettim. Daha iyi yerlere geleceğime inandığım için kendimi bu konuda eğitmeye çalışıyorum. Güzel bir gün geçiriyorum. Zaten üniversite teknik resim dersi aldığım içinde zorlanmadan yapıyorum" şeklinde konuştu.

Kursta yaptığı minyatür sanatıyla ev ekonomisine katkı sağlayan İnci Koç ise ilkokul dahi okumadığını belirterek, "İlkokul bile okumamış birisi olarak yapabilir miyim diye çok düşündüm. Çizim yapabilir miyim diye düşündüm ama buraya gelerek eğitim aldım. Bu eğitimlerle kursu ilerlettik. Şu anda Adana temalı çalışıyoruz. Kendi tasarımlarımızla minyatür yapıyoruz. Küçükte olsa aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Dışarıdan kültür evlerine bakış açım çok farklıydı. Acaba bu kültür evleri ne işe yarıyor diyordum ama şu anda hem aile bütçemize hem de bize iyi geliyor. Bir şeyler üretmek, geliştirmek çok güzel. Burada aile ortamı var. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Yüreğir Kültür Merkezi, Fatih Mehmet Kocaispir, Seramik, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Instagram'dan çocuk tacizine karşı yapay zeka kalkanı İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli yaşamını yitirdi Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli yaşamını yitirdi         
00:25
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Tecrübeli yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Tecrübeli yorumcu helallik istedi         
00:11
Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor         
23:32
CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü         
23:07
Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması         
22:51
Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi         
22:15
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi         
21:14
Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak         
20:58
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 00:33:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei