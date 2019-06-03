Son Dakika Haberleri: Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'de kadınlara özel inşa edilen Sahil Park ve Sosyal Tesisler'de yeni sezon 5 Haziran Çarşamba günü açılıyor.

Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'de kadınlara özel inşa edilen Sahil Park ve Sosyal Tesisler'de yeni sezon 5 Haziran Çarşamba günü açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile Kocaali'nin turizmine katkı olarak kazandırılan Sahil Park ve Sosyal Tesisleri'nde yeni sezon 5 Haziran Çarşamba günü açılıyor. Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliğini taşıyan tesis yaz boyunca kadın vatandaşlarımızın uğrak mekanı olmaya devam edecektir. Kadınlara özel olarak inşa edilen tesis ile ilgili vatandaşlarımız 0549 454 54 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler" denildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
5 Haziran, Kocaali, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda yangın Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:13:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]