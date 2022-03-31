KADINLAR RAMAZAN NEDENİYLE KÖYÜN CAMİSİNİ TEMİZLEDİ - Son Dakika
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KADINLAR RAMAZAN NEDENİYLE KÖYÜN CAMİSİNİ TEMİZLEDİ

31.03.2022 09:55

MUŞ'ta köyün kadınları, Ramazan ayında temiz bir ortamda ibadetlerin yapılabilmesi için gönüllü olarak imece usulü köy camisini temizledi.

MUŞ'ta köyün kadınları, Ramazan ayında temiz bir ortamda ibadetlerin yapılabilmesi için gönüllü olarak imece usulü köy camisini temizledi.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki, 85 hane ve yaklaşık 500 nüfusa sahip Karabey köyündeki kadınlar, Ramazan ayında eş ve çocuklarının temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl camilerde teravih namazının kılınabileceğini açıklamasının üzerine gönüllü olarak bir araya gelen kadınlar, imece usulü caminin içerisi başta olmak üzere abdesthane ve lavabolar ile çevresini temizledi.

Ramazan ayı öncesi gönüllü olarak camiyi temizleyen köyün kadınlarına teşekkür eden cami imam hatibi Mustafa Yıldız, Rahmet ayı olan Ramazan geliyor, bizler büyük bir aşkla onu bekliyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayı vesilesiyle camimizde hoş geldin mahiyetinde bir hazırlık yaptık. Camimizin iç ve dış temizliğini yaptık. Allah razı olsun köyümüzün hanımları ve kızları gönüllü olarak dört bir koldan yardım ederek, camiyi temizlediler. Bizlerde köy erkekleri olarak, kendi üzerime düşenleri yerine getirdik diye konuştu.

KADINLAR RAMAZAN NEDENİYLE KÖYÜN CAMİSİNİ TEMİZLEDİ
KADINLAR RAMAZAN NEDENİYLE KÖYÜN CAMİSİNİ TEMİZLEDİ
KADINLAR RAMAZAN NEDENİYLE KÖYÜN CAMİSİNİ TEMİZLEDİ

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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