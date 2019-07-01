Son Dakika Haberleri: Kadınlar saç başa kavga etti
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Kadınlar saç başa kavga etti

46 dakika önce

Mardin'in Derik ilçesinde kadınlar arasında kavga çıktı.

Mardin'in Derik ilçesinde kadınlar arasında kavga çıktı. Birbirine hakaret ederek saç saça kavga eden kadınları mahallenin erkekleri ayırdı. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde kadınlar iddiaya göre dedikodu yüzünden kavga etti. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kadınların saç saça birbirini sürüklediği kavgayı mahallenin erkekleri ayırmak istedi. Kadınların kavgasına karışan erkeğin tavrı, etraftaki diğer vatandaşların tepkisine neden oldu. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğünün konu ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
(Beril Solmuşgül/İHA)
Kadınlar saç başa kavga etti
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
Mardin, Derik, kavga, Güncel
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