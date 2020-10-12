Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi - Son Dakika

Antalya'da 4 kadın sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi, etraftaki erkekler izledi. O anları cep telefonuyla çeken erkek bir vatandaş da, 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek kaydı sürdürmeye devam etti.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu. Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi. Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı.

Kavganın alevlendiği sıralarda 'Allah Allah' diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek tepki gösterdi.

-İHA-