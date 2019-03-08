Son Dakika Haberleri: Kadınlar, Sağlık Müzesini Gezdi

Kadınlar, Sağlık Müzesini Gezdi

44 dakika önce

Çeşitli illerden Edirne'ye gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Kadınlar, Sağlık Müzesini Gezdi, System.String[]
Çeşitli illerden Edirne'ye gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altıncı yılına giren bu uygulamayla kadınların müzeyi ücretsiz gezmelerine imkan tanıdıklarını söyledi.

Müzeyi ziyaret eden Yeşim Tunaboylu, uygulamadan çok memnun kaldığını belirtti. Müzeyi ilk defa gezdiğini ve çok beğendiğini anlatan Tunaboylu, " Romanya'dan geliyorum. Yurt dışında çok daha farklı kutlanıyor 8 Mart. Türkiye'de buna benzer uygulamaların başlamış olmasını görmek beni çok sevindirdi. Çünkü bayram havasında kutlanıyor. Çok güzel gezdik, hava da harika, güzel bir kutlama oldu." diye konuştu.

Müzeyi ziyaret etmek için ailesiyle İstanbul'dan Edirne'ye gelen Melek Pehlivan ise bu tür uygulamaların, kadınlara verilen değeri ön plana çıkarmasından dolayı çok güzel olduğunu kaydetti.

Bu arada Kayseri'den turla müzeyi ziyarete gelen 20 kadın da uygulamadan memnun olduklarını aktardı. Katılımcılardan biri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yazdığı şiiri okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:54 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Edirne, 8 Mart, Güncel
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