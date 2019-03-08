Kadınlar "Sağlık Sektöründe Kadın Olmayı" Tartıştı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sağlıkta Kadın Olmak" paneli düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sağlıkta Kadın Olmak" paneli düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda düzenlenen panelde, sağlık alanında kadın olma, zorluklar ve fırsatlar değerlendirildi.



Panelin açılışında konuşan SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser, sağlık sektörünün başlı başına özellikli bir sektör olması, çalışma saatleri, iş yükünün ağırlığı, nöbet yoğunluğu gibi faktörlerin üstüne kadın olmanın vermiş olduğu sorumlulukların da eklenmesiyle mevcut durumun daha da zorlaştığını belirtti.



Zorluklara rağmen kadınların yaradılışından itibaren getirmiş oldukları birçok yeteneği ve bütüncül yaklaşımları sayesinde bu zorlukların üstesinden gelebildiklerine dikkati çeken Eser, özellikle kadın bir başhekim olarak sağlıkta kadın olmanın getirdiği zorlukların yanında, yönetimde kadın olmanın zorluklarını da kimi zaman yaşadığını ifade etti.



Eser, kadınların yaşamın her alanında olduğu gibi sağlıkta da göstermiş oldukları özverili yaklaşımları ve başarıları ile öncü olacaklarına inandığını vurguladı.



SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ise kadınların sahip oldukları bütüncül yaklaşım, iletişim yeteneği, sorun çözme becerileri, sonuç odaklı çalışma gibi birçok yetenekleri sayesinde hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında oldukça başarılı olduklarını, kadınlara çalışma hayatında ve yönetim süreçlerinde daha fazla fırsat verildiği takdirde güzel gelişmelerin olabileceğini belirtti.



Yaşar, üniversitenin yönetim kadrosunda bulunan hocaların yüzde 50'sinin kadın olduğunu ve yönetimde kadınlara verilen fırsat eşitliğinin diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini kaydetti.



"Kadınlar birçok alanda başarılı"



SBÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir de, yönetim sürecinde kadın akademisyenin rolüne değinerek, dünyada ve Türkiye'de hemşirelik mesleğinin değişim sürecini anlattı.



Kadınların yaradılışları gereği getirdikleri duygusal zeka, çalışkanlık, iletişim yeteneği, estetik beceri, iş yerini sahiplenme gibi yetenekleri sayesinde birçok alanda başarılı olduklarını vurgulayan Şendir, meslektaşlarına hayatlarına yönelik belirledikleri hedefler doğrultusunda azimle çalışmaları önerisinde bulundu.



SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Neonatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Güner Karatekin de, tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de kadının önemli bir yere sahip olduğunu, yetenekleri sayesinde kadınların iş yaşamlarında başarılı çalışmalara imza attıklarının altını çizdi.



SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşenur Celayir ise sağlıkta kadınlara erkeklerle aynı fırsatların verilmediğini, kadının toplumsal olarak onlara verilen rollerinin yanında doktorluk gibi zor bir meslekte başarılı olmalarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini kaydetti.



SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Süpervizör Uzman Hemşire Elif Çete Kılıç da, bir hemşire gözüyle kadın olmayı değerlendirdi. Konuşmasında önce kadın olmayı, sonra kadın bir hemşire olmayı, avantaj ve dezavantajlarını aktaran Kılıç, meslektaşlarına başarılı olmak istiyorlarsa önce mesleklerini, sonra hizmet sundukları sağlıklı ve hasta bireyleri sevmeleri gerektiğini, aktif çalışmalarını ve sürekli değişmeyi hedeflemelerini önerdi.



Panelistlere teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından, Prof. Dr. Celayir ve hemşirelerin resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

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