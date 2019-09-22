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Kadınlar, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

1 saat önce

Hatay'da kadınlar 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak amacı ile bisiklet etkinliği düzenlediler.

Kadınlar, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi, System.String[]

Hatay'da kadınlar 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak amacı ile bisiklet etkinliği düzenlediler.


Hatay'da 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' dolayısı ile 7. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi. "Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu" sloganı ile yapılan etkinliğe birçok kadın bisikleti ile katıldı. Bisikletlerini süsleyen kadınlar, Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.


Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Antakya temsilcisi Nidal Yıldız etkinliğin bağımsız ve gönüllü kadınlar tarafından yapıldığını belirterek "çünkü bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracı. Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin, çevreyi, doğayı kirletmemizin nedeni biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk ve şimdi bunu nasıl durduracağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve artık bir ulaşım aracı olarak algılanmalı. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık. 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak istiyoruz. Hatay'da bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için bir araya geldik. "Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu" diyeceğiz ve yollarda araç gürültüsü değil, bizim kahkahalarımız olacak" dedi.


Konuşmanın ardından kadınlar, bisikletleri ile hareket ederek Antakya caddelerinde gezdiler. - HATAY

Antakya, Avrupa, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:14 Kaynak: İHA
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