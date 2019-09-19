Son Dakika Haberleri: Kadınlar sahaya Seher Hudayari için çıkıyor
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Kadınlar sahaya Seher Hudayari için çıkıyor

5 dakika önce

Akdeniz Nurçelikspor ve Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, İran'da stadyum yasağını deldiği gerekçesiyle hapse mahkum edilen ve bundan dolayı kendini yakan Seher Hudayari için sahaya çıkacak.

Kadınlar sahaya Seher Hudayari için çıkıyor, System.String[]

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Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı özel bir maça ev sahipliği yapacak. Akdeniz Nurçelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, İran'da stadyum yasağını deldiği gerekçesiyle hapse mahkum edilen ve bundan dolayı kendini yakan Seher Hudayari için sahaya çıkacak. Kadınlar, Dilek Kaya hakemliğinde, Pazar günü saat 16.00'da Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Akdeniz, Futbol, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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