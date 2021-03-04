Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor - Son Dakika

Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor

04.03.2021 16:32

Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'nde eğitim gören kadınlar 2 aylık eğitimle Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'nde eğitim gören kadınlar 2 aylık eğitimle Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor. Kuran-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşayan kadınlar Şahinbey Belediyesi'nin Kuran-ı Kerim kursu açmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Şahinbey Belediyesine bağlı Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim gören kadınlar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerler ortalama 2 ay süren eğitim sonrasında Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Şahinbey Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok branşta eğitim alabiliyor. Kurslar da özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle dikkat ediliyor.

"Kuran-ı Kerim öğrendiğim için mutluyum"

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden 60 yaşındaki Fatma Çimen, "Kursa geliyoruz, unuttuğumuzu tekrarlıyoruz. Bu Kur'an'ı Kerim kursunu açanlardan Allah razı olsun, çok memnunuz. Hocamızın sayesinde de Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Sorunlarımız olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim kursuna gelmeyi çok istiyoruz. Salgın nedeniyle kursumuz kapalıydı ama tekrar açılmasına çok sevindik. Daha önce Kur'an-ı Kerim okumasını biliyordum ama unutmuştum. Şimdi tekrar öğrenmeye geliyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrenmenin manevi duygusu başka"

Çocukluk yıllarında Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatı bulamadıklarını belirten Meryem Hatun ise "Kur'an-ı Kerim'i maalesef çocukluktan öğrenemedik. İçimizde kalan bu ukdenin artık zamanı geldi. Çocukluktan beri hep Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyordum. Fakat hayat şartlarından fırsat bulamadık. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin zamanı geldiğini düşündüğüm için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye geldim. Hocalarımız sağ olsunlar bize Kur'an-ı Kerim'i öğrettiler. Pandemi yüzünden biraz ara vermiştik şimdi tekrar başladık, çok iyi gidiyor, inşallah artık devam eder. Kur'an-ı Kerim'i manevi olarak öğrenmek tabi ki çok güzel bir duygu. Evde Kur'an-ı Kerim dinliyorduk ama okumak insana başka bir feyiz, manevi duygu veriyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim için çok mutluyum ve huzurluyum. Kendimde eksik olanı tamamladığımı düşünüyorum" dedi.

"En güzel şekilde öğreniyoruz"

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yaşının olmadığını aktaran Arzu Rumerveklioğlu, "Daha önce camilere gidiyorduk. Biz Kur'an'a geçene kadar camiler kapanıyordu. Bir dahaki seneye kadar da unutuyorduk. Burada sadece kadınların olması bizler için ayrı bir rahatlık. Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okumak daha güzel. Hem anlayarak okumak hem tecvidi yapabilmek en güzel. Allah'ın kelamını okumak çok güzel. Allah'ım herkese nasip etsin. Bu mekanları açanlara teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki Kur'an okumayı tam anlamıyla öğrenmeye çalışıyoruz. Allah'ım inşallah kabul eder" diye konuştu.

Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor
Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor
Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor
Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor

Şahinbey Belediyesi, Kuran-ı Kerim, Bostancı, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar, Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor - Son Dakika


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