Son Dakika Haberleri: Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig

15 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig müsabakaları sona erdi.

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig müsabakaları sona erdi.


Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların son maçında, Kırıkkale GSK'yi 16-1'lik skorla geçen Gaziantep Polisgücüspor, yenilgisiz Türkiye Şampiyonu oldu.

Gaziantep Polisgücüspor'a düzenlenen törenle Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan tarafından şampiyonluk kupası verildi.


Elde edilen sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, bugünün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Şampiyonluk kupasını Gaziantep savunmasında ve ülke savunmasında canlarını esirgemeyen şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Bu kupa şehit ve gazilerimize, Gaziantep ve Gazianteplilere armağan. Bugün sultanlarım Gaziantep'e en güzel hediyeyi vermiştir. Bundan sonraki süreçte başarılarımızı Avrupa'da sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: AA

Antalya, Gaziantep, Alanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor-Fenerbahçe Maçında Ambulansla Hastaneye Kaldırılan Chico'da Korkulan Olmadı Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu

Fenerbahçe'ye Gideceği Konuşulan Emre Belözoğlu: Tamamen Başakşehir'in Başarısına Odaklanmış Durumdayım Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye İhtar Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:07:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]