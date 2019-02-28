Kadınlar Şehri Konuşuyor"

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programında Altındağlı kadınların sorularını yanıtladı.

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programında Altındağlı kadınların sorularını yanıtladı.



Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın yaptığı etkinlikte kadınlar, sorularını AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Balcı'ya iletti.



Balcı, belediye başkanı seçilmesi durumunda kadınlara verilen desteği artıracağını söyledi.



İlçede yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışı için bir internet sitesi oluşturacağını belirten Balcı, "24 saat, dünyanın dört bir tarafına kadınlarımızın üretmiş olduğu el ürünlerini, göz nuru ürünleri satabilmeleri için uygun ortamı sağlamış olacağız inşallah." dedi.



Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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